Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Плевен с нови инициативи

„Заедно за една магична Коледа“ - под това мото в навечерието на светлите празници премина концертът на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в Плевен. Събитието събра в зала „Катя Попова“ родители, приятели и партньори на центъра, сред тях бяха и заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ на Община Плевен Елина Димитрова и началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ Ирина Ранкова.

В началото на вечерта Анелия Цонева - директор на Дневния център, благодари на всички присъстващи за подкрепата, грижите и съпричастността. „Благодаря ви, че сте част от нашия празник и част от нашето голямо семейство. Дневният център е място, където всеки е приет с уважение, внимание и обич. Тук се срещат различни личности и таланти, които изграждат нашата силна и сплотена общност“, сподели Анелия Цонева.

Концертът започна с коледно послание от Петя Вълчева и коледната песен „Ой, Коледо“. От красивата сцена прозвучаха песни, танци и стихове, посветени на предстоящите празници в изпълнение на потребители на социалната услуга от различни възрасти. Приятелски поздрави поднесоха музиканти и танцьори от творчески формации в града, гостуваха и коледари.

В деня на концерта във фоайето на зала „Катя Попова“ бе разположен и благотворителен щанд, откъдето всеки имаше възможност да закупи ръчно изработени коледни изделия и по този начин да подкрепи каузата за „Оборудване на сензорна стая за потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания!".

Желаещите да подкрепят инициативата могат да го направят и днес в Къщичката на благотворителността в Коледното градче на пл. „Възраждане“. Щандът с коледни подаръци е отворен до 18:30 часа.