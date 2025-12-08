Препълнени зали в Плевен за концерта по случай 85 години от рождението на Емил Димитров

С четири невероятни концерта Плевен отбелязва 85 години от рождението на Емил Димитров. Първите два се състояха на 5 декември при препълнена зала „Катя Попова“. Следващите два предстоят на 17 декември 2025 г. отново от 16,00 и 19,00 часа, интересът е огромен и безплатните билети и за тях вече са раздадени. Организатор на концерт-спектакъла под наслов „Ако си дал“ е Община Плевен, с участието на културни институти и формации в града. Песните на един от най-обичаните български певци и гордост за Плевен изпълняват певци и музиканти от различни възрасти.

В изпълнение на Общински хор „Гена Димитрова" на сцената звучаха песните "Ако си дал", "Моя страна, моя България", "Ако можех да избирам, майчице", "Арлекино" и други. Солистите Венелин Андреев, Даниел Меса, Боби Големанов, Любомир Дюлгеров, Константина Габровлийска след всяко свое изпълнение бяха награждавани от публиката с продължителни аплодисменти.

На сцената бяха и ученици от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков" от специалност "Поп и джаз пеене" с преподаватели д-р Доротея Люцканова и Детелина Станева. Специални гости бяха децата от смесен хор "Звъника" при Център за работа с деца - Плевен с ръководител и диригент Ваня Делийска.

Атмосферата на концерт-спектакъла бе допълнена и с красивото присъствие на танцьори от балетната школа при читалище "Съгласие 1869" с художествен ръководител Маня Николова, танцьори от клуб по спортни танци "Зорая" с ръководители Десислава Йовелинова и Милчо Петров.

Водещ на концерта бе актьорът Георги Ангелов, който преведе публиката през творчеството на Емил Димитров от първите песни, личните му изповеди и незабравимите хитове.

На финала на концерта прозвуча емблематичната песен на Емил Димитров - “Моя страна, моя България”, която изправи публиката на крака и бе запята в един глас от всички присъстващи в залата.

Важна част от атмосферата на празничната вечер бе изложба с лични вещи на Емил Димитров, подредена във фоайето на зала "Катя Попова". Експозицията е част от фонда на Регионалния исторически музей в Плевен и е подготвена съвместно с Регионална библиотека “Христо Смирненски”. Показани бяха отличия, плочи, снимки, книги и др. предмети, свързани с личния живот на Емил Димитров. Сред експонатите публиката имаше възможност да види наградата “Златен Орфей” за цялостния му принос към българската естрадна музика, както и Указът за награждаването на Емил Димитров с орден “Стара планина” – I степен, за големите му заслуги към българската естрадна музика и по повод неговата 60-а годишнина (11.12.2000 г.).

Емил Димитров (1940 - 2005) е изпълнител и автор на песни, считан за едно от най-големите имена в българската музика през XX-ти век. Роден е в Плевен на 23 декември 1940 г. в артистичното семейство на Факира Мити /Димитър Димитров/ и Анастасия, неговата асистентка с артистично име Мадам Сиси. През 1960 г. е приет актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на Желчо Мандаджиев. През същата година дебютира като певец в концерт с водещ Коста Цонев и изпълнява своята авторска песен „Арлекино“. Това поставя началото на една дълга и успешна кариера като поп изпълнител, музикант и композитор.

Над 400 са песните в репертоара му, 280 от тях са авторски, с които оставя ярка следа в българската музика. „Арлекино", „Моя страна, моя България", „Ако си дал" са сред емблемите на Емил Димитров, но не само с тях, а с дълбоките послания в цялото му творчество, той печели сърцата на публиката и днес.

Изключителна музика, въздействащи и докосващи до болка текстове, изпълнени както само той може - това е Емил Димитров.