Есенният салон на изкуствата 2026 вдига завеса в Пловдив с богата културна програма

От класика и театър до джаз и рок: 22-рият Есенен салон на изкуствата превзема Пловдив с десетки събития и изложби

Всяка година през септември Пловдив – първата българска Европейска столица на културата – се превръща в огромна, кипяща от живот сцена под открито небе. Тогава започва Есенният салон на изкуствата – най-големият културен формат под тепетата, който обединява фестивали и събития от всички жанрове: музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и много други.

Традиционно Есенният салон се организира от Община Пловдив в сътрудничество с редица партньори – културни институти, творчески гилдии, оператори и артисти. Десетки събития от целия спектър на изкуствата ще зарадват пловдивчани и гостите на града и през настоящата 2026 година, когато се провежда 22-рото издание на формата.

ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ на Есенния салон на изкуствата по традиция е на 1 септември. Тази година то ще се състои на Античния театър в Пловдив от 21:00 ч. с премиерата на моноспектакъла на Деян Донков „ПОСЛЕДНОТО БЯГСТВО НА ДОН ЖУАН“ по текст на Недялко Славов.

„Последното бягство на Дон Жуан“ е вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков- Недялко Славов. След разтърсващия театрален прочит на романа „Камбаната“, Деян Донков прави сценична реализация на една забележителна пиеса, в която смехът и скепсиса се редуват, за да изправят зрителя пред големия въпрос на времето ни – какво ни очаква утре – един свят на все така живи, грешни, любящи и прекрасни човешки същества, или общество на цифровизирани биологични единици. Защото Дон Жуан, вечния любовник, е еманация на жизнената сила на човешкия природа. И ако той си тръгне от нас, с него ще си тръгне и цялата витална енергия на света.

Динамичното развитие на пиесата е свързано както с разказа на действието, така и с видеодизайна – Дон Жуан пресича морета, континенти, държави, времеви граници, движи се напред-назад из историята и настоящето. Той притежава божествената дарба на всеки сто години да минава през някой град, в който е имал любов с местна красавица. Така отново се озовава и в Пловдив, където неговата любима Ана след сто години се е превърнала в бронзов гълъб на фонтана. Любимото място, в което изкушава дамите, обаче, са техните сънища. Там Дон Жуан е неуловим и неустоим. Ето такива забавни, весели, понякога тъжни истории са навързани в драматургичния текст, през който мощно и талантливо преминава Деян Донков.

Режисьор е Деян Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, видео дизайн и 3Д мапинг са дело на Мая Вселенска.

Билетите вече са в продажба онлайн, в мрежата на Eventim и Grabo, както и на касите в град Пловдив.

През този наситен с емоции септември, а и през следващите месеци октомври и ноември, публиката ще има неограничен избор от жанрове и форми. В рамките на Есенния салон на изкуствата Пловдив 2026 ще се насладим на множество ФЕСТИВАЛИ, сред които:

XXX издание на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“

TheatAir – фестивален модул за улични изкуства

– фестивален модул за улични изкуства Театрална панорама на комедиите „Завеса под звездите“

Opera Open 2026

Пловдив Джаз Фест

Камерна сцена Пловдив

XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ (есенно издание)

(есенно издание) Музикален форум „Музика от вековете“ / Music of the Ages с концерти на Tarja Turunen и Septicflesh

с концерти на Tarja Turunen и Septicflesh GuitArt X – международен фестивал на китарата

– международен фестивал на китарата Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s)

Празници на Стария град 2026

Kids Expo Plovdiv 2026 – „Светът на децата идва под тепетата: образование, спорт и вдъхновение за деца от 2 до 16 години“

– „Светът на децата идва под тепетата: образование, спорт и вдъхновение за деца от 2 до 16 години“ Фестивал на пеперудите на РПНМ

Фасада видео фестивал

Plovdiv Fantasy Week

Капана Фест – „Душата на квартала“

– „Душата на квартала“ Фестивал на стендъп комедията

12-то издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри 2026: „Цивилизация на зрелището“

Програмата включва и богат избор от ИЗЛОЖБИ:

Национални есенни изложби Пловдив 2026: „Огледала на града“ (куратор: доц. д-р Генади Гатев)

(куратор: доц. д-р Генади Гатев) 12-то издание на Традиционна изложба – международен пленер за рисунка голям формат „Диалог“

Изложба хартия-колажи на Антония Дуенде и Мона Кьонен

Седмица на съвременното изкуство 2026: „Бъг в реалността“

Традиционна изложба „15 x 5“ на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ)

на Дружеството на пловдивските художници (ДПХ) Изложби, посветени на 50-годишния юбилей на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“

на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ Самостоятелна изложба-живопис на Васил Стоев

на Васил Стоев „Бакамски килими“ – ранни образци на българското килимарство от XVII до ХІХ в. (Р регионален етнографски музей – Пловдив)

– ранни образци на българското килимарство от XVII до ХІХ в. (Р регионален етнографски музей – Пловдив) „Свят в цветове и светлина“ – изложба, посветена на 70-годишнината на Недко Итинов

– изложба, посветена на 70-годишнината на Недко Итинов Изложба „Дизайн от Пловдив“ (куратор: Костадин Отонов)

(куратор: Костадин Отонов) Юбилейна изложба „130 години Национална художествена академия“

Изложба на ученици на Минчо Панайотов (1944–2025)

„Значими пловдивски художници – силата на визията“ (куратори: Емил Миразчиев и Иван Тотев)

(куратори: Емил Миразчиев и Иван Тотев) „Завръщане“ – традиционна изложба на Сдружение „Синя зона“

– традиционна изложба на Сдружение „Синя зона“ „Открития 2025. Праг между световете“ и „Страстите човешки: цената на желанието“ на Регионалния археологически музей – Пловдив

и на Регионалния археологически музей – Пловдив Юбилейна изложба с пейзажи на българския художник Александър Христев (РЕМ – Пловдив)

на българския художник Александър Христев (РЕМ – Пловдив) „По стъпките на Щросмайер“ – проект на Националната общност на българите в Република Хърватия и други.

Както всяка година, публиката ще може да проследи и програмата на Международни фотографски срещи 2026 – „Памет и идентичност“, както и изложбите от XIII Международен фото салон Пловдив 2026.

Предстоят и много КОНЦЕРТИ, сред които: Концерт на The Actors & рок група „Новите дрехи на царя“, Концерт-спектакъл „Българската рокля“ по идея на дизайнера Иван Донев, Танцов спектакъл „Два Дома“ на Държавния ансамбъл за музика и танци на Република Армения и Фолклорен ансамбъл „Тракия“, както и редица други.

Продължава и инициативата „ЗАНАЯТИ с бъдеще“ – училище за деца от 10 до 17-годишна възраст към Регионалната занаятчийска камара (РЗК) – Пловдив, финансирано от Община Пловдив.

За любителите на ЛИТЕРАТУРАТА са предвидени:

XXIV издание на Литературния фестивал „Пловдив чете“

„Нощ на литературата“ 2026

Представяне на книгата на доц. д-р Кръстин Настев, посветена на 50-годишнината от създаването на Хор на пловдивските момчета

Церемония по връчване на наградите от XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ и други.

През месеца ще бъдат отбелязани и две важни исторически ГОДИШНИНИ – 141 години от Съединението на България и Празник на град Пловдив (6 септември), както и Денят на Независимостта (22 септември).

Билети и информация:

Следете програмата за събитията с вход свободен!

За събитията с билети посетете касите в града:

Билетен център пред Община Пловдив

Каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“

Каса на Опера Пловдив

Каса на Драматичен театър – Пловдив

Каса в Туристически информационен център на Римския стадион

Каса на Античен театър (от страната на АМТИИ)

Онлайн платформи за продажба на билети

Очаквайте пълната програма на събитията на официалните адреси:

https://culture.plovdiv.bg/ и https://www.plovdiv.bg/, както и в социалните мрежи.