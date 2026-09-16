Поставят още 80 нови контейнера от системата НОРД в Пловдив

ОП „Чистота“ започна поставянето на 80 нови контейнера за битови отпадъци в район „Тракия“. Съдовете от типа НОРД са с вместимост 3 и 3,75 куб. м и ще бъдат разположени в зоните А7, А9, А10 и А13, съобщи заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов.

Контейнерите тип НОРД се обслужват напълно автоматизирано от специализирани сметосъбиращи камиони, като шофьорът управлява целия процес по повдигането и изпразването им директно от кабината, без да е необходима допълнителна физическа намеса от страна на работници. Заради голямата вместимост на съдовете е намалена честотата на препълването им, а затворената и устойчива конструкция ограничава разнасянето на миризми и достъпа на животни.

Контейнерите са конструирани изцяло от стомана, а изработката им не позволява да бъдат отворени за по-дълго от времето, необходимо за изхвърлянето на отпадъците. Могат да се отварят ръчно и с педал, монтиран в долната им част. Местоположението на всеки контейнер се отчита чрез GPS системата на обслужващия камион. Технологията позволява да се проследява дали конкретният съд е обслужен, както и какво количество отпадъци съдържа.

„Искаме да видим как реално се използват контейнерите във всяка от тези точки. Това ни дава по-точна информация за работата на терен – къде контейнерите се пълнят по-бързо, къде има нужда от допълнителни съдове и къде съществуващият брой контейнери е достатъчен. Така можем да правим промени според реалното количество отпадъци“, коментира Иван Стоянов.

По думите му ще се следи натоварването на контейнерите и при необходимост броят им ще бъде увеличен.

С поставянето на новите съдове започва и поетапното премахване на старите контейнери тип „бобър“ в тези зони.

Системата НОРД бе въведена пилотно в район „Тракия“ през ноември 2025 г. с поставянето на 114 нови контейнера, като предстои въвеждането ѝ в други райони на Пловдив.