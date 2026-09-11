С общоградско честване, молебен, възстановка и концерт Пловдив отбелязва 118 г. Независима България

С празнично слово, полагане на венци и цветя, изпълнение на Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай Гешев и атрактивна възстановка на събитията от 1908 г. на Комитет „Родолюбие“, на 22 септември 2026г., вторник, в Пловдив ще бъде чествана 118-тата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Церемонията ще се състои на пл. „22 септември“ (градинката на Гроздовия пазар), където се намира Колоната на Независима България. Началото е в 11.30 часа. Организатор е община Пловдив, събитието е част от Културния календар на града. Слово ще произнесе д-р Теодора Георгиева, уредник в Регионален исторически музей - Пловдив. Водещ на церемонията ще е Златко Павлов.

Програмата в празничния ден започва още в 10.00 часа с молебен в храм „Света Неделя“ и в 10.30 часа с полагане на венци и цветя на паметната плоча на Александър Малинов в подножието на Стария град, до Източната порта. Двете събития се организират традиционно от Сдружение „Петко Каравелов“ Пловдив.

На 22 септември от 10:00 ч., пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се насладят на празничен концерт с патриотични песни, под сянката на Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм), откъдето се открива вдъхновяваща гледка към целия град.

В събитието ще вземат участие: Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и Арт Войс Център с ръководител Руми Иванова. Празничната програма ще бъде обогатена и от изпълнения на ксилофон на талантливи деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, с преподавател Маргарита Генова-Демирджян. За повдигане на българския дух в програмата са включени и рецитации на вдъхновяващи стихотворения от деца.

Д-р Теодора Георгиева е уредник в Регионален исторически музей - Пловдив. През 2023 г. д-р Георгиева защитава докторската си теза в Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките. Автор е на книгата „Икономиката на Второто българско царство“. Води семинарни занятия по история на Средновековна България в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, както и лекционни курсове по Средновековна обща история и История на Балканския полуостров през Средновековието във филиала на университета в Смолян. Научните ѝ интереси са в областта на медиевистиката и стопанската история на Балканите.