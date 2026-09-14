Тържествено откриха възстановената алея и новия монументален знак в Еврейския гробищен парк в Пловдив

В присъствието на многобройни гости днес в Пловдив се състоя тържествена официална церемония по откриването на новоизградената алея и облагородената част в Еврейския гробищен парк, намиращ се на територията на Траурен парк „Централен“ (бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 73). Организирано от Организацията на евреите „Шалом“ – Пловдив, събитието се превърна в ден на паметта, толерантността и благородството.

Цялостният ремонт на алеята, облагородяването на участъка и поставянето на обозначителна чугунена табела – дело на скулптора Иван Тотев – са реализирани благодарение на щедрото дарение от уважаваното семейство пловдивски лекари доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев.

За да засвидетелстват своята признателност и съпричастност, на церемонията присъстваха редица видни общественици, интелектуалци, представители на бизнеса и еврейската общност. Сред уважаваните гости бяха президентът на Република България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов, председателят на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“ проф. д-р Александър Оскар, д.м.н., зам.-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив Пламен Панов, семейство Гергана и Соломон Паси, Даниел Лорер, Виктор Меламед, семейство Зоя и Лео Капон, Владимир Кисьов, Димитър Райчев, Тони Симидчиева, писателят Йордан Велчев, скулпторът Иван Тотев, Валери Кьорленски, както и много представители на деловите среди и пловдивската общественост.

Водещ на събитието бе Моис Капон, ученик в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, който даде начало на церемонията с вдъхновяващи думи за смисъла на добротворчеството:

„Дарителството е един от най-силните мостове между хората. То превръща личния успех в обществена стойност и съхранява паметта, уважението и традициите за следващите поколения. Днес сме се събрали, за да засвидетелстваме точно тази сила – силата на добротворчеството, толерантността и взаимното уважение.“

След това думата бе предоставена на домакина на събитието – Кристиян Ангелов, председател на ОЕ „Шалом“ – Пловдив. Той приветства топло присъстващите, подчерта жизненоважното значение на това да се съхранява паметта за еврейската общност в града и изрази официалната благодарност на общността към дарителите:

„ОЕ „Шалом“ – Пловдив изразява своята дълбока и искрена благодарност към семейство Ходжеви за техния благороден жест, с който не само възстановиха това важно за общността ни място, но и ни напомниха за силата на добротворчеството. Дарителството е един от най-силните мостове между хората. То превръща личния успех в обществена стойност и съхранява паметта, уважението и традициите за следващите поколения. Подкрепата за каузи с висока обществена значимост не просто подобрява средата около нас, а изгражда свят, в който властват толерантността, съпричастността и взаимното уважение. Професионалният и житейски път на доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев е истински пример за това. Благотворителността е неизменна част от техния живот — дълги години те щедро подкрепят каузи, свързани с детското здраве, културата, хората в нужда и изграждането на по-добро общество. Подкрепата за каузи с висока обществена значимост не просто подобрява средата около нас, а изгражда мостове между институциите и гражданите.“

От името на ОЕ „Шалом“ – Пловдив на семейство доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев бе връчена благодарствена грамота и почетен пакет на организацията.

Програмата продължи с приветствено слово от зам.-кмета по култура, археология и туризъм на Община Пловдив, Пламен Панов. Той акцентира върху ролята на подобни инициативи за обогатяване на културната среда, за поддържането на духа на града и за съхраняване на традиционната пловдивска толерантност:

„За мен е изключителна чест и отговорност да бъда днес тук от името на Община Пловдив, както и в лично качество, като приятел на семейството, което познавам от детските си години. Пловдив винаги е бил и продължава да бъде символ на вековно мирно съвместно съжителство, разбирателство и дълбоко взаимно уважение между различни култури и общности. Неслучайно нашият град се гордее със своя уникален „дух на толерантност“ – той не е просто абстрактно понятие, а жива традиция, която градим и пазим всеки ден. Опазването на паметта за тези, които са били преди нас, е наш общ дълг. Днешното събитие е доказателство, че когато ценностите ни са общи, можем да създаваме устойчива и красива промяна в градската среда. Искрено благодаря на Организация на евреите „Шалом“ – Пловдив за неуморните им усилия и за това, че пазят историческата и културна памет на града ни. Дълбока благодарност към дарителите – доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев. Свидетел съм на толкова много актове на дарителство от семейството Ви през годините! С днешния повод, Вие не просто подпомагате облагородяването на едно важно за общността на евреите място, а изграждате мостове между поколенията, подкрепяте духа на Пловдив и вдъхновявате всички нас да бъдем по-добри и по-съпричастни. Благодаря и на скулптора Иван Тотев, създал тази обозначителна табела, за да остане тя като траен знак на благодарност и уважение!“

Централен момент в церемонията бе изказването на доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева, която сподели мисли от името на семейството-дарител. В своето вълнуващо слово тя подчерта, че реставрацията на това свято място е дълбок акт на уважение и надежда:

„Еврейските гробища не са просто терен с надгробни плочи. Те са книга, написана в камък... Когато едно гробище бъде възстановено, ние не просто подреждаме пространство — ние връщаме достойнството на покойните и възстановяваме паметта на живите. Не можем да върнем живота на починалите, но можем да върнем имената им в светлината. Нека реставрацията на тези гробища бъде не само възстановяване на камъни, а възстановяване на паметта. В този свят, в който толкова лесно се разрушават паметници, доверие и човешки връзки, съхраняването на едно гробище е акт на надежда.“

За финално слово бе поканен президентът на Република България (1997–2002 г.) Петър Стоянов – близък приятел на семейството. Той отправи топъл поздрав към присъстващите и припомни значението на дарителските традиции в България и ценностите, които обединяват обществото.

Кулминацията на церемонията бе официалното откриване на новата обозначителна чугунена табела. Заедно Кристиян Ангелов, доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев свалиха платнището от монументалния знак, изработен от Иван Тотев, който оттук нататък ще напомня за силата на доброто и уважението към паметта.

Днешният благороден жест е част от дългогодишната дарителска традиция на семейство Ходжеви. През годините те са осъществили редица дарения в полза на ОЕ „Шалом“ – Пловдив, на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев“, както и подкрепа за пострадал от войната кибуц в Израел. Изключително активна е подкрепата им за здравеопазването — с дарения за Медицински университет – Пловдив, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, Клиниката по педиатрия и за децата с онкохематологични заболявания. Семейство Ходжеви щедро подпомага и културния живот чрез средства за издаване на книги, организиране на спортни и културни събития, подкрепа за Българския Червен кръст, както и чрез дейността на Общество „Нота Бене“, отпускайки стипендии за надарени деца и млади хора.