Заради технически проблем: Илияна Йотова е блокирана на летището в Бостън на път за Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова се оказа блокирана на летището в Бостън, след като полетите по част от източното крайбрежие на САЩ са спрени заради авария, причинена от прекъснат оптичен кабел в центъра за управление на въздушното движение във Филаделфия. Силните бури в района и в Средния Запад също се посочват като причина. Засегнати са летищата „Нюарк“, „Джей Еф Кей“ и „Ла Гуардия“ в момент, в който градът се готви да посрещне 130 световни лидери за сесията на Общото събрание на ООН, съобщава NOVA.

Преди минути, Федералната авиационна администрация обяви, че възобновява полетите на "Джей Еф Кей" и "Ла Гуардия", но не е ясно кога това ще стане за Ню Арк, както и от Филаделфия. Полетът на Йотова беше пренасочен към Бостън и не е ясно кога точно тя ще кацне в Ню Йорк. Полетът на кореспондента на NOVA Галина Петрова също беше отменен.

Президентът на България имаше насрочена среща за днес - участие във форум, на който домакин е генералният секретар на ООН Антонио Гутереш, но заради закъсненията на всички полети най-вероятно тя няма да успее да присъства. Предполага се, че държавният глава ще пристигне в Ню Йорк по-късно днес и ще продължи програмата си в следващите дни - срещи с президента на Словакия, краля на Йордания, както и официален прием на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Още: Мир, война и помилване: Любопитни сходства в позициите на кандидат-президентските двойки

На 22 септември тя трябва да присъства на откриването на общия дебат на Общото събрание на ООН, а на 23 септември около 21:00 ч. българско време е планирано изказването ѝ пред Общото събрание. Според официалното обяснение за спирането на полетите е, че резервна оптична линия в Ню Джърси е била прекъсната по невнимание от строителна бригада, което е довело до значителни съкращения на полети

Проблемът временно доведе до спиране на пристигащите полети на трите основни летища в района на Ню Йорк – „Джон Ф. Кенеди“, „Ла Гуардия“ и „Нюарк“, както и на летищата във Филаделфия и Бостън. Засегнати бяха и две по-малки летища в района на Ню Йорк. Сривът се случи в деня, в който около 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН.

Според ръководителя на FAA Брайън Бедфорд проблемът е свързан със загуба на комуникации на определени честоти в център за управление на въздушното движение във Филаделфия. Съоръжението обслужва въздушния трафик към няколко от засегнатите летища. След отказа на основната телекомуникационна линия системата е трябвало да премине към резервна. Тогава обаче е установено, че резервният оптичен кабел също е прекъснат. По данни на властите кабелът е бил повреден по невнимание от строителна бригада в Ню Джърси. „Когато системата премина към резервната линия, установихме, че и тя е прекъсната. Вероятно ще са необходими около 13 часа за ремонта“, заяви Бедфорд. Той допълни, че нова телекомуникационна линия вече е готова за инсталиране.

По-късно беше възстановено приемането на полети на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „Ла Гуардия“. Ограниченията във Филаделфия и „Нюарк“ обаче продължиха. Заради натоварването на въздушния трафик временно беше спрян и приемът на полети в Бостън, но тази мярка също беше отменена. От FAA заявиха, че въздушният трафик към засегнатите летища ще бъде възстановяван поетапно и едва след като бъде потвърдено, че въздушното пространство е безопасно.

Още: Сблъсък още в ЦИК: Йотова и Гюров се регистрират в един ден и час

Аварията доведе до сериозни нарушения в разписанието на полетите. Само на летище „Нюарк“ са били забавени или отменени над 1000 полета. В цялата страна забавените полети са близо 4000, а отменените – около 500. Според данни на FlightAware над 600 полета на летищата „Нюарк“ и Филаделфия са били забавени. Това представлява повече от 20% от полетите, обслужвани от съответния център за управление на въздушния трафик. По данни на Flightradar24 средното закъснение на полетите в „Нюарк“ е достигнало 112 минути. Част от самолетите са били пренасочени към други летища.

Инцидентът отново постави въпроса за състоянието на американската система за управление на въздушния трафик. През май 2025 г. съоръжението, което управлява полетите към и от летище „Нюарк“, също претърпя серия от сериозни комуникационни прекъсвания. Миналата година FAA съобщи и за телекомуникационен срив, който е засегнал комуникациите и радарните системи в центъра за управление на въздушния трафик във Филаделфия.

През миналата година Конгресът на САЩ одобри 12,5 милиарда долара за модернизиране на остарялата система за управление на въздушния трафик и за увеличаване на броя на авиодиспечерите. Решението беше взето след години на оплаквания за претоварване на летищата, закъснения на полети и технически проблеми.

Още: Емил Радев: Подкрепата ми за Илияна Йотова е личен избор, съгласуван с ръководството на ГЕРБ