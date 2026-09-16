Хуманитарната гимназия в Пловдив отвори врати след ремонта

Сградата на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, в която се помещава и ОУ „Княз Александър I“, отвори врати за новата учебна година след ремонта. Кметът Костадин Димитров приветства присъстващите на тържеството за първия учебен ден.

„Гимназията, от която тръгва честването на 24 май, имаше необходимост от ремонт. И тук е мястото да благодаря най-вече на учителите и родителите за търпението и положените усилия, за да започне тази учебна година тук“, заяви кметът. Той пожела на учениците да трупат нови знания, на преподавателите - удовлетворение от труда им, а на родителите - да бъдат до децата си, да им вдъхват сили и смелост, за да бъдат по-успешни.

„Тази есен училището отваря врати обновено, за да ни посрещне след предходната трудна година. То пак ще бъде вторият ни дом, където ще усвояваме знания и умения, ще споделяме проблемите и радостите си, ще бъдем една общност“, заяви директорът на гимназията Емил Начев.

През предходната учебна година възпитаниците на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“ учиха в други учебни заведения заради ремонтните дейности. От тази есен децата влизат в обновените си класни стаи.

След тържественото откриване на учебната 2026/2027 година в Хуманитарната гимназия, кметът Костадин Димитров присъства и на откриването на академичната година в Медицинския университет, която стартира с прерязването на лентата на нов комплекс за медицинско знание, история и иновации.

Ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Ангел Учиков, дмн, заяви, че 5-етажният корпус разполага с Библиотечно-информационен център, Медицински симулационен тренировъчен център и Музей на медицината.