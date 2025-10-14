Ihor Stolnytskyi: SaaS е подходящ за компании, които искат да излязат бързо на пазара, да намалят разходите си и да постигнат технологична стабилност

На 16 и 17 октомври Пловдив ще се превърне в център на AI революцията в електронната търговия и дигиталния маркетинг с деветото издание на Digital4Plovdiv . Събитието ще обедини водещи експерти, предприемачи и иноватори, които ще представят най-новите технологии, стратегии и решения, оформящи бъдещето на дигиталния бизнес. В навечерието на конференцията разговаряме с Ihor Stolnytskyi, изпълнителен директор на иновативна SaaS платформа за електронна търговия. Той споделя защо моделът Software as a Service (SaaS) се превръща в двигател на модерната търговия и как изкуственият интелект пренаписва правилата на успеха в eCommerce.

Все по-често чуваме термина „SaaS“ или „софтуер като услуга“. Какво всъщност представлява този модел и защо се превърна в една от най-бързо развиващите се тенденции в технологиите и бизнеса?



SaaS е модел, при който софтуерът се предоставя като онлайн услуга, без да е необходимо да се инсталира и поддържа от страна на клиента. Бизнесът получава готов продукт, който се актуализира постоянно, мащабира се и се поддържа от екипа разработчици на компанията.

Популярността на модела се обяснява просто: SaaS позволява на компаниите да се съсредоточат върху бизнеса, а не върху техническите детайли. Предприемачите плащат само за ползването на услугата и могат да започнат работа за броени часове. За e-commerce това е особено ценно - не е необходимо да се създава сайт „от нулата“ или да се наема цял екип от програмисти.

Много компании се ориентират към SaaS решения, привлечени от тяхната гъвкавост и по-ниски разходи. Как един бизнес може да прецени дали този подход е подходящ за него и кои фактори определят успеха при внедряването му?



SaaS е подходящ за компании, които искат да излязат бързо на пазара, да намалят разходите си и да постигнат технологична стабилност. Важно е да се оценят три неща:

1. Степен на персонализация. Съвременните SaaS решения са гъвкави и могат да покриват по-голямата част от нуждите на бизнеса. Обяснете на мениджърите какви задачи искате да решавате с помощта на продукта и разберете дали това е възможно.

2. Ниво на поддръжка. В SaaS-модела техническият екип на платформата поема актуализациите, сигурността и хостинга, което освобождава предприемача от тази тежест. Ето защо качествената работа на службата за поддръжка до голяма степен определя успеха на сътрудничеството.

3. Мащабируемост. Когато компанията расте, платформата трябва да отговаря на новите й нужди. Имайте това предвид още преди началото на сътрудничеството. Например, позволява ли платформата да излезете на чуждестранни пазари и да продавате в други страни.

Внедряването на SaaS изисква ясна стратегия и добра адаптивност. Кои предизвикателства според вас се срещат най-често и как компаниите могат да ги преодолеят успешно?



Сред често срещаните предизвикателства е страхът от загуба на контрол. В някои бизнеси все още съществува стереотипът, че е по-надеждно да се разработи собствен уебсайт „от нулата“ и самостоятелно да се управлява хостинга и актуализациите. Но това са само излишни разходи, които не дават очакваните резултати. Знаем случаи, в които бизнесът е похарчил десетки хиляди долари за уебсайт, а след това все пак е избрал SaaS. SaaS използва съвременни и сигурни сървъри, които се наблюдават от екип от професионалисти. Те работят върху актуализациите и модернизацията на уебсайта, което освобождава собственика от редица разходи и проблеми.



Второто предизвикателство е прехвърлянето на данни и SEO настройки при преминаване към нова платформа. Страхът да загубят нещо спира някои бизнеси да сменят платформата. Но миграцията не е риск, а възможност. Възможност да обновите дизайна, да получите нови функции и интеграции, да мащабирате бизнеса и да увеличите продажбите. Необходимо само да се планира миграцията в сътрудничество със специалисти по промотиране и мениджъри на платформата.



Третото предизвикателство е обучението на екипа. Тук решаваща роля играят удобството на интерфейса, ясните инструкции и професионалната поддръжка. Клиентът трябва да знае, че платформата винаги ще му помогне. Изкуственият интелект вече заема важно място в развитието на SaaS платформите. Как това съчетание променя начина, по който бизнесите управляват процесите си и какви нови възможности отваря за тях?



Изкуственият интелект се превръща в пълноценен помощник за бизнеса. Той поема част от рутинните задачи, помага да се вземат решения по-бързо и по-точно, а най-важното - прави технологиите достъпни дори за малките компании. В комбинация с SaaS това създава ново ниво на ефективност.



Например, вече има AI инструменти, които помагат да се генерират уникални описания на продукти и SEO текстове; да се персонализират препоръки за всеки купувач; да се анализира поведението на клиентите и да се предлагат стъпки за повишаване на конверсията; да се настройват по-бързо рекламни и маркетингови кампании.



AI се превърна в универсален асистент, който подсказва, прогнозира и оптимизира, а не просто изпълнява команди. Въпреки това участието на човека все още е важно, без него не може. На първо място, за поставяне на задачи и контрол на изпълнението. Защото AI не е вълшебен инструмент и с него трябва да се умее да се работи. Ако погледнем към следващите години, кои тенденции ще определят развитието на SaaS сектора и как това ще повлияе на българския бизнес?



Виждаме три основни тенденции:

1. AI-автоматизация. Изкуственият интелект ще се интегрира още по-дълбоко в SaaS-решенията, автоматизирайки задачи, които преди изискваха време и човешко участие - от генериране на съдържание до прогнозиране на продажбите и работа с клиенти.

2. Локализация за всеки пазар. SaaS-услугите се адаптират още по-добре към нуждите на клиентите: те включват местните платежни системи, логистичните партньори, езиковите особености и законодателството.

3. Преход към сервизна икономика. Компаниите все по-често избират не отделни продукти, а комплексни решения „под ключ“, които обхващат всичко - от уебсайт до маркетинг, аналитика и поддръжка. SaaS-платформите се превръщат в център на тази екосистема.



За българския бизнес това отваря големи възможности, когато компаниите ще могат да се развиват дори без значителни инвестиции.