Над 70% от Околовръстния път на Пловдив е с проблеми: ЕЦТП алармира

Няма инженер, който да се подпише за премахване на мантинелите на Околовръстния път на Пловдив. Това каза Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), която представи първоначални данни от инспекцията на пътя. По думите ѝ са констатирани редица проблеми на участъка, сред които асфалтово покритие е с понижено съпротивление на хлъзгане в над 70% от пътя, запушени отводнителни канали, непочистени ограничителни системи, пътни знаци и маркировка извън експлоатационна годност, масови нерегламентирани включвания.

Препоръки

От центъра ще препоръчат обектът да бъде включен в стратегическите национални обекти, за да се ускори неговото разширение. "Проблемите с трафика ще се решат, когато пътят бъде разширен", каза Русинова, цитирана от БТА. Тя призова енергията на хората да бъде насочена към това, а не към премахването на мантинелите.

Експерти по пътна безопасност от ЕЦТП извършиха обследване на околовръстния път на Пловдив. Проверката на експертите от неправителствената организация е по искане на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и след тежката катастрофа с три жертви от 24 ноември тази година. Инспекцията е извършена безвъзмездно.

"Единствено ЕЦТП, извън държавните структури, разполага с апаратура за такива проверки", каза Русинова. Работата им е започнала на първи декември и е продължила до вчера, като експертите са работили всеки ден след 19:30 часа. Обследвани са 14 км от кръговото с Пазарджишко шосе до кръговото с Асеновградско шосе. Обследвани са всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, маркировката, ограничителните системи, пътните знаци, отводняването на трасето и др.

"Има места, на които ще предложим да се преместят ограничителните системи, така че да се образуват уширения", посочи Русинова. По думите ѝ наредбата е спазена, тъй като покрай голяма част от пътя има напоителен канал с денивелация от 4 метра и множество дървета. Сред предложенията на експертите ще бъде да се постави осветление на всички кръстовища, защото пътят е изключително оживен - с трафик от 40 000 автомобила на ден.

Докладът на центъра ще бъде предоставен на АПИ до края на годината.