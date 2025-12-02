Лайфстайл:

Ледената пързалка в Пловдив официално отвори врати

02 декември 2025, 18:23 часа 320 прочитания 0 коментара
Ледената пързалка в Пловдив официално отвори врати

Заместник-кметът Николай Бухалов символично откри ледената пързалка на Пловдив. Първите кънкьори, които се качиха на атракциона, бяха момичета от спортен клуб „Ледени искри“. Грациозните дами впечатлиха присъстващите с красиви фигури и пируети на кънки. 

Тази година ледената пързалка е с 350 кв. м по-голяма и е общо 5 350 кв. м площ за пързаляне на пл. „Централен“. Съоръжението е изградено „АСТ Сервиз“ – представител на лидера в производството и инсталирането на ледени съоръжения в Европа AST Eis- & Solartechnik GmbH, Австрия със съдействието на Община Пловдив. 

Няма ограничения нито за възрастта, нито за теглото на кънкьорите. Разполага с тренажори за начинаещи, както и с професионален учител по кънки. 

Работното време е от 11 до 22 ч., пързалянията са на сесии, а билетът за вход е 22 лева. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пързалката ще бъде в града до 15 януари.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пловдив
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес