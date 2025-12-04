Кметът на Пловдив даде старт на санирането на жилищен блок в район „Тракия“

Блок № 50 в район „Тракия“ ще бъде саниран със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, а кметът на Пловдив Костадин Димитров днес даде символичен старт на дейностите по енергийно обновяване.

Сградата със 140 апартамента ще бъде изолирана отвън, ще се положи топлоизолация на пода и покрива, ще се подмени дограмата.

„Целта е намаляване на разходите за отопление, след реализацията на енергийното обновяване средствата за отопление или охлаждане на хората ще са с около 30% по-малко“, коментира градоначалникът.

Поетапно с блок № 50 ще бъдат санирани още 26 многофамилни сгради в три района – 10 в „Източен“ и по 8 в „Тракия“ и „Южен“, по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Общата стойност са енергийното обновяване е 51 618 040,30 лева общо, сумата за блок № 50 е 2 504 470,27 лева, които са 100% безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

„В рамките на процедурата ще обновим енергийно 2046 жилища с близо 180 000 кв. м разгъната застроена площ, ще се спестят и 30 млн. kWh годишно невъзобновяема енергия“, коментира зам.-кметът по строителство Хакъ Сакъбов.

Изпълнител на енергийното обновяване на блок № 50 в район „Тракия“ е ДЗЗД ПЛОВДИВ 50, които трябва да завършат санирането за 210 календарни дни. Всички сгради трябва да бъдат завършени до 30 юни 2026 г.

На официалната церемония присъстваха още кметът на район „Тракия“ Георги Гатев, представители на фирмата-изпълнител, както и жители на блока.