Експерти: Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено, мантинелите остават

Околовръстното шосе на Пловдив, където загина цяло семейство, да бъде спешно разширено. Това е препоръката на експертите от Европейския център за транспортни политики, които обследваха трасето. Инспекцията им е по поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура" след поредния тежък инцидент и във връзка с искането на хората мантинелите там да се премахнат.

Според пътните експерти трафикът по Околовръстното шосе е толкова тежък, че каквито и мерки да се вземат, те ще бъдат недостатъчни, ако трасето не се разшири. След обследването на отсечката заключението им е, че мантинелите не могат да бъдат премахнати, както настояват и хората от околните села и бизнеса.

"Тези системи там трябва да ги има така пише в наредбата. Има места на които ще предложим евентуално на които могат да се разширят, но това няма да реши проблема. Опасяваме се че няма да намерим инженер, който да подпише такова нещо, което да каже махнете ограничителните системи", каза Диана Русинова – председател на Европейски център по транспортни политики, цитирана от БНТ.

Мантинелите предпазват от сблъсък с дървета и от навлизане в напоителните и отводнителните канали, които са в близост до пътя, обясниха още експертите. На места те ще препоръчат да бъдат преместени по-навътре в банкета, но не и да се премахнат. Проверката е показала още, че над 70% от настилката е с понижено съпротивление на хлъзгане.

"Този второкласен път с този чудовищен трафик не може да продължава да бъде с обикновен асфалт. Това, което ще препоръчаме и в доклад и в специално писмо на Министерски съвет този обект да бъде включен в стратегическите национални обекти, за да се ускори неговото изграждане. Каквото и да се препоръча трябва да се разшири пътят", категорична е Диана Русинова – председател на Европейски център по транспортни политики. Такова е мнението и на шофьорите. Всички са единодушни, че важната пътна отсечка има нужда от ремонт и разширяване.

От Областното пътно управление заявиха, че проектът за удвояване на 14-километровия път е на финал. "Мисля, че първата половина на догодина 2026 година ще бъде приет проектът и се надявам до 2026-а да бъде избран изпълнител и да започнат строителни дейности по удвояването на трасето", обясни инж. Петър Попов – директор на ОПУ-Пловдив.

Дотогава жителите на Пловдив и околните села настояват за премахване на мантинелите. Събрани са над 4000 подписа, а на 12 декември излизат на протест.