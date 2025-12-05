Кметът на Пловдив с поздрав към пловдивските доброволци по случай празника им

Кметът на Пловдив Костадин Димитров отправи официален поздрав към пловдивските доброволци по повод Международния ден на доброволеца – ден, в който светът изразява признателност към хората, готови да помагат безвъзмездно и с отдаденост.

В поздравлението си кметът подчертава значимата роля на доброволците, работещи при бедствия, пожари и извънредни ситуации, отбелязвайки че тяхната мисия да предотвратяват опасности, да реагират в критични моменти и да подпомагат овладяването на последиците е „благородна, отговорна и незаменима“.

„С професионализъм, дисциплина и човечност доброволците ежедневно доказват, че силата на общността се гради чрез доброта и готовност за действие“, посочи още кметът и изрази дълбоката благодарност на Община Пловдив за техния принос към сигурността и спокойствието на гражданите.

По случай празника Костадин Димитров пожела на пловдивските доброволци здраве, енергия и още много успешно реализирани инициативи.