05 декември 2025, 17:46 часа 318 прочитания 0 коментара
Кметът на Пловдив с поздрав към пловдивските доброволци по случай празника им

Кметът на Пловдив Костадин Димитров отправи официален поздрав към пловдивските доброволци по повод Международния ден на доброволеца – ден, в който светът изразява признателност към хората, готови да помагат безвъзмездно и с отдаденост.

В поздравлението си кметът подчертава значимата роля на доброволците, работещи при бедствия, пожари и извънредни ситуации, отбелязвайки че тяхната мисия да предотвратяват опасности, да реагират в критични моменти и да подпомагат овладяването на последиците е „благородна, отговорна и незаменима“.

„С професионализъм, дисциплина и човечност доброволците ежедневно доказват, че силата на общността се гради чрез доброта и готовност за действие“, посочи още кметът и изрази дълбоката благодарност на Община Пловдив за техния принос към сигурността и спокойствието на гражданите.

По случай празника Костадин Димитров пожела на пловдивските доброволци здраве, енергия и още много успешно реализирани инициативи.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Пловдив
