15 години по-късно: Кабинетът Гюров прие наредбата за енергийна бедност

Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание.

Домакинство в положение на енергийна бедност се определя според разполагаемия средномесечен доход на членовете му, разхода за типово потребление на енергия и енергийните характеристики на жилището, е посочено в наредбата.

Документът регламентира и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия - това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства:

лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност;

лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност;

лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия;

лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.

Електрозахранването на уязвим клиент не може да бъде преустановявано, ако причината за това е извън самия клиент. В тези случаи снабдителното дружество е задължено да възстанови захранването с приоритет, предвижда наредбата.

С решение на МС 766/2025 г. е създаден механизъм за координация за управление и намаляване на енергийната бедност - ключов етап от изпълнението на реформа C13.R1 от Националния план за възстановяване и устойчивост: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно. Министерството на електронното управление е определено за компетентен орган, който да разработи и поддържа информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия.