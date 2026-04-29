Атанас Атанасов: Разделението на парламентарната група на ПП-ДБ е сериозна политическа грешка (ВИДЕО)

29 април 2026, 20:35 часа 381 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
„Като председател на „Демократи за силна България“ (ДСБ) пледирах тази вечер пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България“, каза Атанас Атанасов след срещата между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. „Ние бяхме заедно с колегите от „Да, България“ „за“ това да се запази единството“, допълни той.

„Положихме всички усилия да запазим единството на групата. От „Демократична България“ продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и за европейски път“, каза от своя страна Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“.

Лидерът на "Демократична България" обяви, че са положили всички усилия, за да запазят единството на групата. 

По-рано Асен Василев съобщи, че ПП и ДБ се регистрират като две парламентарни групи. „Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, поясни той.

Елин Димитров Отговорен редактор
Атанас Атанасов Асен Василев Демократична България Продължаваме промяната Божидар Божанов предсрочни парламентарни избори 2026
