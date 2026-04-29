Официално: ПП и ДБ стават две отделни групи в новия парламент (ВИДЕО)

ПП и ДБ стават две парламентарни групи в новия парламент. Това съобщи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след заседанието на коалицията. „Очевидно ще се регистрират две парламентарни групи. Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, заяви Асен Василев след срещата между "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

„Другото, което препотвърдихме, е, че се явяваме заедно на президентските избори. Също така на идващите частични местни избори в район „Средец“ ще се явим заедно и ще подкрепим кандидата – предполагам, че ще бъде г-н Трайков“, каза Василев. Той уточни, че съвместната работа ще продължи навсякъде, където тя съществува. „Така че продължаваме абсолютно заедно напред с парламентарен съюз. Единствената разлика е, че на таблото ще светят две отделни групи“, посочи Асен Василев.

На въпрос кое тогава е наложило разделянето на коалицията на две парламентарни групи той обясни, че в момента има хора, които стоят по-вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че политиките, които ПП предлага, са прекалено леви. Според него, обаче, те са центристи. "Ние дори в европарламента членуваме в отделни политически семейства", уточни още Василев.

Двете формации са подписали и споразумение, в което са заложени ясни правила за координация между формациите, включително съвместни законодателни инициативи и редовни срещи за съгласуване на позиции по важни национални и местни теми. Предвижда се и общ подход при ключови политически процеси, включително местни избори.

„Продължаваме Промяната“ заявява готовност за конструктивно партньорство, основано на прозрачност, взаимно уважение и отговорност

към гражданите, с цел защита на демократичните ценности и утвърждаване на европейския път на България, се казва още в позиция на "Продължаваме промяната".

"Сериозна политическа грешка"

„Като председател на „Демократи за силна България“ (ДСБ) пледирах тази вечер пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България“, каза Атанас Атанасов след срещата между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. „Ние бяхме заедно с колегите от „Да, България“ „за“ това да се запази единството“, допълни той.

„Положихме всички усилия да запазим единството на групата. От „Демократична България“ продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и за европейски път“, каза от своя страна Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“.

По-рано Асен Василев съобщи, че ПП и ДБ се регистрират като две парламентарни групи. „Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, поясни той.

Двете партии са се споразумели за следните общи действия:

1. Препотвърждават издигането на обща кандидатура за президент на Република България, съгласно вече подписаното широко споразумение с “Форум за Демократично Действие”

2. Постигат съгласие за съвместно издигане на кандидат за частичните избори за район „Средец“, Столична община, като кандидатурата следва да отразява споделените ценности за почтено управление, прозрачност, компетентност и грижа за качеството на живот в района.

3. Остават единни в общинските съвети, където основната битка е свързана с:

• противодействие на корупционни и непрозрачни практики;

• защита на обществения интерес при управлението на общинска собственост и публични средства;

• прозрачност на обществените поръчки и назначенията;

• модернизация на административните услуги;

• устойчиво градско развитие, достъпна среда и по-добро качество на

живот;

• противопоставяне на мнозинства, изграждани върху зависимости, натиск или подмяна на вота на гражданите.

4. Ще провеждат съвместни законодателни инициативи по заложените по-горе приоритети, както и да провеждат редовни координационни срещи между упълномощени представители на формациите с цел съгласуване на позиции по национални, местни и организационни въпроси от общ интерес.

5. Потвърждават, че съвместните действия по настоящата декларация се основават на споделени принципи, взаимно уважение, публичност и отговорност към избирателите, които са подкрепили партиите като носител на промяна, реформи и европейско бъдеще за България.

6. Заявяват готовност да продължат да работят заедно по темите, по които съществува ясно политическо съгласие, като поставят обществения интерес, защитата на демократичните институции и доверието на гражданите над конюнктурни различия.

Напрежението между двете формации

Напрежението между партньорите не е от вчера. През последните месеци в коалицията се натрупаха редица конфликти - от спорове около подреждането на листите за изборите, през казуса с изключването на Явор Божанков от кандидатските списъци, до публичния сблъсък около отпадането на Манол Пейков от парламента.

Допълнително напрежение внесе и идеята на "Да, България" за изготвяне на пътна карта за евентуално обединение на партиите в една формация - предложение, което срещна съпротива от страна на "Продължаваме промяната".

По неофициална информация, ако се стигне до разделяне, парламентарната група на ПП може да бъде оглавена от Мирослав Иванов, който наскоро остро разкритикува партньорите си от "Демократична България".

Коалицията ПП-ДБ съществува от февруари 2023 г., но и до днес функционира без ясно регламентирано коалиционно споразумение - факт, който според участници в процеса затруднява вземането на решения и води до натрупване на напрежение при всеки по-спорен въпрос.