Без "Ново начало" нищо не може да мине: Борисов говори за четири партии в управлението (ВИДЕО)

"ГЕРБ е една от четирите", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с упреците, че партията му управлява държавата. На въпрос дали "ДПС - Ново начало управлява", Борисов призна, че без тях не може да мине нищо. Той коментира и въпроса дали се обсъжда той да е министър-председател отново, като каза, че се е "напремиерствал" и че не е разговарял с колегите си от БСП и ИТН по тази тема.

"Имам достатъчно мощ и сила като обикновен депутат. Понеже моята парламентарна група е от 66 човека, а другите са по 10-12-18 - това показва мощ и сила. Това, че давам правилните решения, е силата ми, която другите в ГЕРБ се вслушват", посочи още Борисов.

Борисов за брифинга с Фон дер Лайен и Желязков

Лидерът на ГЕРБ коментира и упреците на опозицията, че изземва функциите на министър-председателя и че Желязков е фигурант, които дойдоха в контекста на пресконференцията при визитата на Урсула фон дер Лайен.

Борисов обърна внимание, че е бил поканен на тази среща, защото е водил преговорите с "Райнметал" и е трябвало да информира какво са се разбрали.

"Ходи се на среща, когато си поканен. Да сте ме видели в Министерски съвет, не съм стъпвал там. Да сте ме видели на друго посещение. В случая трябваше да се доложи това, което сме се разбрали, за да се ускори този процес", заяви Борисов.

Той отвърна на Асен Василев, че партията му е сбирщина и че структурите им се разпадат в София

"ГЕРБ е 20-годишна партия. Когато лидерът на ГЕРБ говори - всички в ГЕРБ мълчат. Понеже беше поставено от нашите партньори това условие аз да не съм премиер, аз излъчих мой представител и не мога да разбера Асен Василев в кое се съмнява, че Росен Желязков е член на ГЕРБ, че той е пратен там от ГЕРБ и че ще се върне пак в ГЕРБ един ден. В кое се съмнява?", попита още Борисов. ОЩЕ: Пеевски продължава да подкрепя кабинета, но обеща истината за всеки в държавата (ВИДЕО)