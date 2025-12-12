Киев: Северск остава под контрола на украинската армия

Град Северск, близо до Славянск, остава под контрола на украинските сили, съобщи Група войски "Изток" в публикация във "Фейсбук", цитирана от Укринформ. Руската армия се опитва да стигне до Северск чрез малки отреди, като се възползва от неблагоприятните метеорологични условия, но повечето от тези части биват неутрализирани, пише в публикацията. Украинските въоръжени сили продължават да контролират северната част на Покровск. В централната част на града украинските войници блокират настъплението на противника, добавя групата.

Още: Зеленски: Изискваме армия от 800 000 души съгласно мирния план

В Мирноград украинските части задържат отбранителните линии и унищожават врага при настъплението към града, добавя армията. "Логистиката остава затруднена. За укрепване на снабдителните възможности се предприемат мерки за разширяване на логистичните коридори към Мирноград", пише още в съобщението, цитирано от БТА.

Още: "Предложенията не са в интерес на Украйна": Зеленски поиска "справедлив компромис" за Донбас

От началото на деня подразделения на украинските въоръжени сили в зоната на група "Изток" са отблъснали 68 руски атаки. В посока Покровск руските войски са се опитали да проведат 33 пъти настъпление към позициите на украинските войски в районите на Шахов, Родинске, Мирноград, Покровск, Котлине, Удачно и в направление Новопавливка. Украинските сили са отблъснали 31 атаки, като боевете продължават. Според Укринформ Гуляйполе остава под контрола на Украйна, като руските сили биват унищожавани при настъпленията към града.

Още: "Само ако има реални шансове за мир": Тръмп обяви условията, при които ще прати представител на преговори в Украйна (ВИДЕО)