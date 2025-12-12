Стотици под карантина: Много щати се борят със зараза от морбили в САЩ

Огнищата на морбили се разрастват по границата между Юта и Аризона и в Южна Каролина, където стотици са под карантина. Между петък и вторник здравните власти на Южна Каролина потвърдиха 27 нови случая на морбили при огнище в и около северозападния окръг Спартанбърг. За два месеца 111 души са се разболели от вируса, предотвратим с ваксина, пише ABC News.

Повече от 250 души, включително ученици от девет начални, средни и гимназии в района, са под карантина - някои за втори път от началото на огнището през октомври. Повечето от новите случаи в щата произтичат от експозиции в църквата „Пътят на истината“ в Инман. „Изправени сме пред продължаващо предаване, което очакваме да продължи още много седмици, поне в нашия щат“, каза американският държавен епидемиолог д-р Линда Бел, цитирана от bTV.

Още: Морбили в САЩ: Не е било така от 90-те

В Аризона и Юта огнището се е увеличило от август. Окръг Мохаве, Аризона, е регистрирал 172 случая, а Министерството на общественото здравеопазване на Югозападна Юта е регистрирало 82 случая. Граничните градове Колорадо Сити, Аризона и Хилдейл, Юта, са най-засегнати. Юта е потвърдила 115 случая на морбили тази година. Аризона е потвърдила 176. В национален мащаб броят на случаите на морбили наближава 2000 за заболяване, което се счита за елиминирано в САЩ от 2000 г. насам, в резултат на рутинните детски ваксинации.

Миналия месец Канада загуби това обозначение – то се прилага, когато няма непрекъснато локално разпространение на вируса - както и по-големият здравен регион на Северна и Южна Америка. Експертите казват, че САЩ също са изложени на риск да загубят този статус. За да се случи това, морбили ще трябва да се разпространява непрекъснато в продължение на една година. Голямото огнище в Тексас, Ню Мексико и Оклахома, което започна през януари, разболя близо 900 души и даде началото на най-тежката година с морбили в Съединените щати от повече от три десетилетия.

Още: Потенциална опасност: Заразен с морбили бил на концерт на Шакира с над 80 000 души

Всички щати с изключение на осем са регистрирали поне един случай на морбили тази година, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията. CDC е потвърдил 47 огнища тази година, в сравнение с 16 през 2024 г. Трима души - двама от тях ученици от Тексас - са починали.

Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола е безопасна и осигурява 97% защита срещу заболяването след две дози. Повечето деца в САЩ са задължени да си поставят ваксината, за да ходят на училище. Но нивата на ваксинация са намалели, тъй като все повече родители се отказват от ваксините или изостават от препоръчителните графици за ваксинация.

Още: Случаите на морбили в Европа достигнаха 25-годишен връх