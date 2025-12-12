Десподов даде силна заявка, след като вкара на Лудогорец в Лига Европа

Един от водещите футболисти на България Кирил Десподов се отчете с гол и асистенция за ПАОК при драматичното равенство 3:3 срещу Лудогорец в Разград. Българският национал имаше заслуга и при третия гол на гърците, с който ПАОК успя да избегне поражение и да запази позиция пред българския шампион. А след мача Десподов даде силна заявка, като прогнозира, че и ПАОК, и Лудогорец ще продължат напред в турнира.

Лудогорец и ПАОК ще продължат напред, вярва Десподов

След изиграването на шестия кръг ПАОК е на 18-то място с 9 точки, а Лудогорец е 23-ти със 7 пункта. На този етап и двата тима попадат в топ 24, като остават още два кръга. За разградчани предстоят мачове срещу два от най-слабо представящите се отбори в турнира - Рейнджърс и Ница, които имат съответно по 1 и 0 точки. А Десподов, който има 49 гола в 128 мача за Лудогорец, смята, че "орлите" ще успеят да запазят място сред първите 24.

"Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен", каза Десподов за sportal.bg. "Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуцаии. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача. Смятам, че и двата отбора ще продължат напред", добави той.

Ако ПАОК и Лудогорец запазят позиции между 9-то и 24-то място, ще играят плейофи за влизане в елиминационната фаза. Местата от 1-во до 8-мо пък осигуряват директно класиране, но за там и двата тима са без почти никакви шансове.

