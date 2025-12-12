Войната в Украйна:

Футболист на Лудогорец е номер 1 в Лига Европа

12 декември 2025, 00:23 часа 133 прочитания 0 коментара
Футболистът на Лудогорец Петър Станич е номер 1 по брой отбелязани попадения от началото на турнира Лига Европа. Станич е едноличен водач в класацията при голмайсторите с 6 попадения, след като успя да се разпише веднъж и при равенството 3:3 срещу тима на ПАОК в среща от 6-ия кръг на основната фаза на надпреварата на УЕФА. Той има аванс от два гола пред преките си преследвачи.

Петър Станич е голмайстор на Лига Европа

Станич откри резултата за Лудогорец в 33-ата минута, продължавайки добрата си форма от миналия кръг, когато пък вкара хеттрик във вратата на Селта. Тогава той се превърна в едва третия играч на Лудогорец с хеттрик в евротурнирите. Атакуващият халф отбеляза и при загубата от Йънг Бойс с 2:3, както и при победата над Малмьо с 2:1, когато вкара от дузпа.

В класацията при голмайсторите в Лига Европа Станич е с 6 попадения, а после идват седем играчи с по 4 гола - Игамане от Лил, Жезус от Нотингам, Актюркоглу от Фенербахче, Свидерски от Панатинайкос, Талиска от Фенербахче, Толисо от Лион и Варга от Ференцварош. Антони от Бетис има 3 гола.

До края на основната фаза остават още два кръга, като Лудогорец ще срещне Рейнджърс и Ница, които са в кошмарна форма този сезон, а Станич ще има възможност да увеличи головата си сметка. Мачовете обаче са през следващата година. Ако Лудогорец запази мястото си в топ 24, ще играе в плейофите за влизане в елиминационната фаза.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
