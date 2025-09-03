Войната в Украйна:

Пеевски продължава да подкрепя кабинета, но обеща истината за всеки в държавата (ВИДЕО)

"Разбира се, докато се вършат правилните неща за хората, ще го правя. Всички бележки, които имаме, ги споделям с тях. Смятам, че имаме чуваемост. Така  санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски отговори на въпрос дали партията му ще продължи да подкрепя правителството на Росен Желязков и през този политически сезон. Пеевски беше категоричен, че няма да позволи никой да клати страната. 

Вотът на недоверие

Той коментира и предстоящия вот на недоверие, който е срещу "завладяната държава", като по думите държавата вече е освободена от тези, които са я били завладели. 

По думите му това са "Соросите и техните производни и производните на един обикалящ страната човек". ОЩЕ: "Негова работа": Борисов за Пеевски и подкрепата му за правителството (ВИДЕО)

Вече сме в президентска кампания

Според Пеевски от днес се влизеа в президентска кампания, а някои вече са влезли.

"Всички се занимават с кандидатите си. Президентството се занимава само с това да форматира кандидат, за да може на база този кандидат да има после партия. Президентът Радев е вече един политик, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе и ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никого да излъже хората. Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава", подчерта Пеевски. ОЩЕ: Ивайло Мирчев обяви кой ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ срещу кабинета "Желязков"

