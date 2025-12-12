Любопитно:

Европейската комисия обмисля втора схема за SAFE заеми за отбранителни проекти

12 декември 2025, 01:22 часа 236 прочитания 0 коментара
Европейската комисия обмисля втора схема за SAFE заеми за отбранителни проекти

Европейската комисия обмисля да стартира втора версия на своя многомилиардeн инструмент за финансиране на съвместни държавни поръчки за въоръжения (SAFE), тъй като Европа се стреми да укрепи отбраната си поради нарастващите опасения от Русия и съмненията относно ангажиментите на САЩ в областта на сигурността, съобщи Ройтерс.

Още: България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата за превъоръжаване SAFE

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви вчера вечерта на събитие, организирано от "Политико" в Брюксел, че желаещите да участват по първоначалната схема от 150 милиарда евро са били толкова много, че някои членове на ЕС сега призовават за втора такава. Двама служители на ЕС заявиха, че Европейската комисия активно разглежда идеята, съобщи Ройтерс.

Още: България ще се пази от "североизток" с два проекта срещу руски дронове

По схемата SAFE ЕС е взел пари назаем от пазара, за да ги отпусне на правителствата на ЕС за техните отбранителни проекти. За повечето страни, които нямат кредитен рейтинг ААА като ЕС, това означава значителни икономии. Освен това, заемите могат да бъдат с продължителност до 45 години и да имат 10-годишен гратисен период за погасяване на главницата.

Още: Нова програма за превъоръжаване в ЕС: Финалната крачка е формалност

Комисията е получила заявления за заеми на стойност около 190 милиарда евро по съществуващата схема SAFE, което предполага, че има силно търсене на втора версия, каза един от служителите. Но той заяви, че е твърде рано да се каже колко пари ще бъдат на разположение по втората схема. "Мисля, че ще трябва да разработим този инструмент. Въпросът е кога", каза служителят, като намекна, че следващата година може да е идеалният момент. "Има основателни аргументи защо е важно да го имаме", добави той.

Още: 5% от БВП за отбрана: Мисията (не)възможна за България?

Елин Димитров
