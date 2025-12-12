Дори и при загуба на изборите: Орбан остава на власт в Унгария с нестандартен ход?

Премиерът Виктор Орбан проучва как да запази властта си в Унгария, независимо от резултатите от изборите през април. Това пише в свой материал агенция Bloomberg. Според някои проучвания, които показват двуцифрена преднина за опозицията, Орбан обмисля идеята да поеме президентския пост и да пренапише законите, като така го превърне в най-влиятелната длъжност в страната. Информацията е на източник, запознат със ситуацията, който пожелал да остане анонимен.

62-годишният Орбан повдигна въпроса за президентската система след среща в Белия дом миналия месец със своя съюзник, президента Доналд Тръмп, като заяви, че планът „винаги е бил на дневен ред“. В сряда унгарският парламент одобри законопроект на партията „Фидес“ на Орбан, който затруднява отстраняването на президента от поста в бъдеще.

Идеята на Орбан

Идеята за превръщането на церемониалната до момента роля на държавния глава в нещо по-влиятелно може би е просто фантазия на лидер, който превърна Унгария в самопровъзгласена „нелиберална“ демокрация. Но с прецедентите в Турция и Русия, в Будапеща се говори, че Орбан няма да си тръгне тихо, ако загуби първите си избори от две десетилетия насам.

Възможността за конституционни промени е нещо, което е в полезрението на опозиционната партия „Тиса“, чийто лидер, Петер Маджар, имаше тесни връзки с висшите ешелони на „Фидес“ чрез приятели и семейство. Възможността Орбан да прокара реформа на президентската институция е един от многото сценарии, които „Тиса“ не изключва, според човек, запознат с разбиранията на партийното ръководство. От „Тиса“ не са отговорили на искането за коментар. От офисът на Орбан също не отговориха, въпреки че говорителят на министър-председателя, Золтан Ковач, по-късно заяви в публикация в социалните медии, че повдигането на въпроса за президентската система е част от „рутинните фалшиви новини на левицата“.

Орбан заяви миналия месец, че е обмислял преминаване към президентска система след всяка от предишните си четири убедителни изборни победи, преди да реши да не го прави в страна, в която министър-председателят има най-голяма власт. Подобна доминираща победа на изборите обаче в момента е малко вероятна, съгласно проучванията, което повишава вероятността най-дълго управлявалият лидер в ЕС да вземе друго решение относно преминаването към президентска система, според разговори с политически инсайдери и анализатори.

Ако Фидес спечели през април, Орбан може да продължи да взема решенията като президент, докато ежедневните правителствени дела се поверяват на доверен съюзник като Янош Лазар, амбициозният министър на строителството и транспорта на Унгария. Орбан ще продължи да се фокусира върху външната политика – нещо, което напоследък предизвика критики на фона на кризата с цените на живот в страната.

Ако загуби, Орбан като президент би могъл да попречи на Маджар да препозиционира Унгария като лоялен член на ЕС след години на антагонизъм с Брюксел по всички въпроси – от върховенството на закона и корупцията до ветото върху подкрепата за Украйна. Този ход обаче би бил рискован, ако се възприема като противоречащ на волята на народа.

"Спешен план за спасяване на системата на Орбан"

Освен ако не спечели с голяма преднина, Орбан ще трябва да използва настоящото си мнозинство в парламента преди изборите през април. В Унгария парламентът гласува кой да бъде държавен глава. Сегашният президент, съюзник на Фидес и бивш съдия в Конституционния съд Тамаш Сульок, също ще трябва да се оттегли. Мандатът му изтича през 2029 г. Това означава, че преходът към система, в която президентът има повече власт, вероятно ще се случи в началото на следващата година, смята Даниел Хегедус, директор за Централна Европа в Германския фонд „Маршал“ в Берлин. „Това би бил спешен план за спасяване на системата на Орбан, признание, че това не може да се направи чрез изборните урни“, каза Хегедус. „Това е рисковано, но не може да се изключи“, предупреди той.

Орбан пренаписа изборните правила, откакто се върна на власт през 2010 г., като намали броя на депутатите в парламента и прекрои избирателните граници. Проучване сред 1000 възрастни, проведено от унгарската изследователска компания Political Capital и публикувано тази седмица, показа, че 63% от анкетираните очакват Фидес да направи още промени преди април. Благоприятният международен контекст също може да помогне. След изборите в Унгария през 2022 г. ЕС спря голяма част от финансирането си. Мярката обаче не успя да спре Орбан, който засили връзките с Русия и Китай и продължи да подкопава гражданските свободи в страната.

След като Вашингтон разкъса трансатлантическите споразумения за сигурност, ЕС се сблъсква с по-големи проблеми, а Тръмп миналия месец похвали Орбан като „велик лидер“. „Няма да има никакво влияние върху Орбан от чужбина“, каза Хегедус. „Международната среда стана удивително толерантна към конституционните промени“, добавя той. Орбан призна, че отдавна е мислил за такава система: „Въпросът е тук и сега, с нашата история, знания и предизвикателствата, пред които сме изправени, какво е най-доброто за унгарците?“

Заплахата за Орбан от опозицията

Прехвърлянето на влияние между президента и министър-председателя отдавна е част от авторитарния сценарий. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, с когото Орбан се срещна в понеделник в Истанбул, премина от премиерския пост, за да стане първият пряко избран президент на страната през 2014 г. Оттогава той е на поста, а основният му съперник в момента е в затвора. Владимир Путин стана министър-председател на Русия, за да избегне ограниченията за мандата на президента, само за да се върне като държавен глава.

В Унгария расте поколение, което не познава друг лидер освен Орбан. Въоръжен със законодателно мнозинство след всеки от последните четири парламентарни избора, Орбан избра лоялни лица като Сульок за държавен глава. Това позволи на Орбан през последните 15 години да замени конституцията, да управлява с укази и да подкрепя законодателство, което понякога не успяваше да се защити пред съда на ЕС, включително по въпросите на имиграцията. Брюксел продължава да задържа над 20 милиарда долара от финансирането на Унгария.

Този вид неограничена власт може да приключи за Орбан, поне в рамките на парламентарната система. Маджар обедини повечето поддръжници на опозицията зад партията си „Тиса“ на фона на умората от управлението на Орбан и състоянието на икономиката. Повечето проучвания показват, че „Тиса“ има стабилна, макар и намаляваща преднина.

44-годишният Мадяр обеща да отмени управлението на Орбан и дори да изпрати длъжностни лица в затвора, ако бъдат осъдени за престъпления. Орбан, който отхвърля твърденията на ЕС, че правителството му е замесено в корупция, сменя ръководителите на различни институции, за да гарантира, че мандатите им ще продължат и при евентуално управление на Мадяр.

По-рано тази година, например, главният прокурор подаде оставка, което позволи на премиера да назначи наследник за девет години. Орбан след това прехвърли лоялния прокурор Петър Полт в Конституционния съд за 12-годишен мандат.

Междувременно депутатите на Орбан гласуваха в сряда да позволят на Върховния съд да блокира опитите за отстраняване на президента в случай на неспособност да изпълнява задълженията си. Причината за законопроекта беше да се избегне всичко, което би могло да попречи на „демократичното функциониране“ на държавата.

