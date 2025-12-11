Любопитно:

"Всички срещу Борисов и Пеевски": Василев призова президента "да слиза на терен"

Лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев заяви, че формацията му е категорична: участие в управление с Делян Пеевски и Бойко Борисов е изключено. "Правителство с Пеевски и Борисов не може да подкрепяме, както и да участваме в такова на никаква цена - политическа или друга", подчерта той и добави, че след предсрочни избори МЕЧ ще търси възможност за кабинет, изграден от други политически лидери и субекти.

Според Василев част от сегашните играчи вече няма да присъстват на терена: "Ивелин Михайлов няма да го има при следващи избори, ИТН и БСП няма да ги има, така че изборът ни ще бъде стеснен до евентуално други кандидати".

По думите му предстоят "много изненадани след 2 месеца и половина", а на въпрос какво да се очаква, той лаконично отговори: "Очаквайте неочакваното". Василев смята, че моментът е подходящ президентът Румен Радев "да слиза на терен" и да стартира собствен политически проект. "Отдава му се шанс и го чакаме на политическия терен", заяви той. Още: Борисов: Настоях за тази оставка, за да не ни заличат (ВИДЕО)

Василев подчерта, че всички партии, които се противопоставят на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", могат да бъдат потенциални партньори – но само при ясни гаранции. МЕЧ настоява и за бързи избори, предхождани от промени в Изборния кодекс, включително премахването на хартиените бюлетини и преминаване към изцяло машинен вот. Още следващата седмица формацията възнамерява да внесе конкретни законови поправки.

След оставката на кабинета "Желязков", подадена от министър-председателя преди окончателното гласуване на шестия вот на недоверие, Василев коментира, че решението е било очаквано, макар и изненадващо като момент. Според него премиерът не е могъл да пренебрегне "гласа на улицата", но действията му изглеждат като провокация и "отмъщение за протестите". Той определи думите на Желязков, че опозиционните лидери вече носят отговорност за състоянието на държавата и за липсата на бюджет, като несъвместими с поведението на министър-председател. 

"Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданското общество", подчерта Василев, като призова всички опозиционни лидери да признаят заслугата на хората, излезли на улицата. Той смята, че в сегашния парламент не съществува вариант за ново управляващо мнозинство. А ако бъде направен опит за такова с мандат на ГЕРБ, това би било "много голямо предателство за протеста". Още: "Още два кабинета и сме в еврозоната" и "Кой е тоя човек и що подава оставка?": Реакциите след падането на властта (СНИМКИ)

Според Василев гражданите очакват избори, които да родят ново мнозинство, способно да държи Пеевски и Борисов извън управлението и да започне промени в "нефункциониращите системи", включително търсене на отговорност за досегашното управление.

