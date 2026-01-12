Божидар Божанов поиска публично тестване на машините за гласуване

Централната избирателна комисия трябва да организира публично и експертно тестване на машините за гласуване, за да бъде сложен край на спекулациите и технологично невярната информация около изборния процес. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред БНР.

По думите му, през последните месеци масово се разпространяват неверни твърдения за машините, които не се подкрепят с доказателства, но подкопават доверието в изборите. Затова от „Да, България“ са изпратили писмо до Централната избирателна комисия с призив да организира открито тестване на машините, с участие на български и международни експерти, както и на всички политически сили, които поставят под съмнение тяхната надеждност.

„Ако някой твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, нека дойде с експертите си и го докаже. Ако не - това говорене трябва да спре, защото е безотговорно“, подчерта Божанов. Още: Машинното гласуване: Развенчаване на митовете за "венецуелските измами" в България

Той припомни, че машинното гласуване е един от най-ефективните инструменти за ограничаване на изборните измами и купения вот, а проблемите възникват не от технологията, а от политическите решения тя да бъде умишлено обезсмисляна. Божанов напомни, че машините бяха превърнати в „принтери“ броени месеци преди предишните избори, което доведе до връщане към ръчно броене и създаде допълнителни съмнения в процеса. Още: Машини срещу хартия за изборите: Ясна двойна подкрепа от българите към промените

В този контекст той обяви, че „Да, България“ вече е внесла предложения за промени в Изборния кодекс, които да върнат нормалното функциониране на машинното гласуване, както и да подобрят прозрачността и контрола върху изборния процес. Тези предложения ще бъдат разгледани в правната комисия на Народното събрание.

Божанов призова и за по-широко гражданско участие в гарантирането на честни избори и посочи инициативи като платформата „Ти броиш“, в която всеки може да се включи като наблюдател и да допринесе за реален контрол в изборния ден.

В интервюто си той подчерта, че легитимността на управлението може да бъде възстановена единствено чрез избори и че при получаване на мандат от президента, коалицията ПП-ДБ ще го върне. Според него опитите на ГЕРБ да делегитимират протестите и да си приписват заслуги за ключови европейски успехи са част от познат модел на политическо поведение, който обществото вече ясно разпознава. Още: Експерт: Отново виждаме политизиране на технологията на гласуване

„Реформите, за които настояваме от години - в прокуратурата, в съдебната власт и в службите, могат да се случат без компромиси. Най-прекият път към това е парламентарно мнозинство“, заключи Божанов.