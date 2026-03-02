Иран удари Йерусалим, Израел мобилизира резервисти, Тръмп обяви, че операцията продължава с пълна сила (ВИДЕО)

Израелските въоръжени сили (IDF) са мобилизирали 100 000 резервисти във връзка с продължаващия конфликт с Иран, съобщава The Times of Israel. Изданието отбелязва, че този брой изглежда е в допълнение към 50 000 резервисти, които в момента служат във войската. Военните съобщиха, че сухопътните сили са били подсилени по границите на Израел със Сирия, Ливан, Ивицата Газа и Западния бряг.
Според Израелските отбранителни сили, само Командването на вътрешния фронт е мобилизирало 20 000 резервисти, предимно за операции по издирване и спасяване. Военновъздушните сили, Военноморските сили и Израелската разузнавателна агенция също са получили подкрепления. От Армията на отбраната на Израел увериха, че на всички мобилизирани сили ще бъдат осигурени необходимите логистика и ресурси за изпълнение на бойни задачи възможно най-бързо.
Нови ирански удари по Израел и американски бази
Тази вечер Иран атакува Йерусалим. В социалните мрежи се разпространяват кадри на унищожен автомобил, но за момента няма повече подробности.
Има първоначални данни и за ударени сгради, но информацията засега е оскъдна.
Съобщава се и за огромен пожар край военноморска американска база. Става въпрос за съоръжението край пристанище Салман в Бахрейн.
Смъртта на Хаменей и новият върховен лидер
По-рано през деня в неделя иранските държавни медии потвърдиха смъртта на аятолах Али Хаменей. Забележително е, че само часове по-рано американски и израелски официални лица обявиха смъртта му в резултат на съвместни удари срещу режима му. Иранската държавна телевизия твърди, че върховният лидер е починал като „мъченик“. Държавната информационна агенция „Фарс“ съобщи, че Хаменей е бил убит „в кабинета си в Дома на лидера“, докато „изпълнявал задълженията си“. Убити са и висшият генерал на страната и ключов съветник на Хаменей.
Появиха се и сведения, че при ударите е загинала и Захра Мохамади Голпаегани – 14-месечната внучка на върховния лидер на Иран Али Хаменей.
Атолах Алиреза Арафи е назначен за изпълняващ длъжността върховен лидер след убийството на Али Хаменей. Според съобщения в медиите, през преходния период Иран ще бъде ръководен от президента Масуд Пезешкиан, ръководителят на съдебната система Голам Хосейн Мохсени-Еджей, който е и член на Съвета на пазителите. Алиреза Арафи е ирански шиитски духовник. Той категорично се противопоставя на атеизма и християнството, считайки ги за форми на идолопоклонничество.
Тази вечер Иран провежда втората среща на временния Лидерски съвет с участието на президента Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и духовника Алиреза Арафи. За момента няма новини от съвета.
„Трябваше да говорите миналата седмица, не тази“
Същевременно американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална мрежа нови данни за развитието на бойните действия. „Току-що бях уведомен, че сме унищожили и потопили 9 ирански военни кораба, някои от които сравнително големи и важни. Тръгваме след останалите — те скоро ще са на дъното на морето. В друга атака ние в голяма степен унищожихме техния щаб на флота. Освен това, тяхното Военноморско ведомство се справя много добре“, написа иронично Тръмп в Truth Social.
Американският президент разкри, че от Техеран са поискали разговори със САЩ. „Те искат, те искат да говорят, но аз им казах: „Трябваше да говорите миналата седмица, не тази““, е цитиран да казва Тръмп. "Те чожеха да направят нещо преди две седмици, но не можаха да стигнат до там", каза още той, визирайки преговорите между двете страни.
Тръмп уточни, че са поразени стотици цели, сред които са сгради на Революционната гвардия и ирански противовъздушни системи.
"Нашите операции продължават и в този момент с пълна сила. Те ще продължат докато не постигнем всичките си цели", категоричен бе той.
Същевременно от американското зентрално командване CENTCOM разпространиха нови кадри от ударите по цели в Иран.
"Призовавам всички ирански патриоти, които жадуват за свобода, да се възползват от този момент, да бъдат смели, да бъдат дързки, да бъдат героични и да си върнат страната. Америка е с вас. Направих ви обещание и изпълнявам това обещание. Останалото ще зависи от вас, ние ще бъдем там, за да помогнем", каза той в специално обръщение.
"Отново призовавам Революционната гвардия, иранската армия и полицията да хвърлят оръжията си и да получат пълен имунитет или да се изправят пред неизбежна смърт", обяви още Тръмп.
Доналд Тръмп разкрива и предварителните изчисления относно това колко дълго би продължила подобна война. „Винаги е било четириседмичен процес. Решихме, че ще са четири седмици или около това. Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици или по-малко“, е цитиран да казва той.
Тръмп каза още, че причината, поради която е предприел ударите по Иран, е „много проста“. „Те не бяха съгласни да спрат изследванията си по ядрени въпроси“, каза той, позовавайки се на предишни преговори с американски служители. „Те не бяха съгласни да заявят, че няма да имат ядрено оръжие“, казва той, цитиран от NBC News.
„Има много благоприятни резултати от тази война. Номер едно е да ги обезглавим, да се отървем от цялата им група убийци и негодници. И има много, много резултати. Можем да направим кратката версия или по-дългата версия“, каза многозначително той.
Той взе отношение и относно смъртта на Али Хаменей. "Този мизерен и подъл човек имаше кръвта на стотици и дори хиляди американци на ръцете си и беше отговорен за клането на безброй хиляди невинни хора в много страни", заяви той.
„Очакваме да има жертви при такъв конфликт, засега имаме трима убити, за съжаление вероятно ще има още загинали, но накрая това ще е нещо добро за света“, коментира загиналите американци той.
Испанският премиер се обяви против войната в Иран
Същевременно испанският премиер Педро Санчес излезе с официално изявление относно войната в Иран. „Днес, повече от всякога, е от съществено значение да си спомним, че човек може да бъде против омразен режим, както е случаят с иранския режим, както е цялото испанско общество, и същевременно да бъде против несправедлива, опасна военна интервенция извън международното право. Че човек трябва да бъде против война, започната без разрешението на Конгреса на Съединените щати или на Съвета за сигурност на ООН и, както казах по-рано, война, която нарушава международното право. И че винаги има място за решение чрез преговори, вместо да се оставим да бъдем влачени от опустошението на оръжията като единствения възможен изход“, казва той.
„Затова бих искал отново, както правим от самото начало, да призова за незабавна деескалация, за пълно уважение към международното право във всички конфликти, които за съжаление преживяваме, и за спешността да се възобнови диалога възможно най-скоро. Там ще бъде Испания, и там смятам, че трябва да бъде целият Европейски съюз“, казва Санчес.