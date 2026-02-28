Лайфстайл:

Колко са българите в горещата точка на войната и как ще ги спасим: Надежда Нейнски каза

Колко са българските граждани, които се намират в горещите точки в Близкия Изток и как ще бъдат евакуирани? Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски обясни веднага след Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикан по-рано днес от служебния министър-председател Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток. Приблизително 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток, каза министър Нейнски. В контакт сме с всички съюзници, както и с всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, както и справка за намиращите се български граждани в региона, допълни Нейнски.

Хиляди са, не знаем реалната цифра

В Ливан българските граждани са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000, каза Нейнски. По думите ѝ обаче реалният им брой надвишава няколко пъти тази цифра.

В Ирак пребивават 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство. В Катар има 300 български граждани, като 185 от тях са регистрирани в посолството, допълни служебният външен министър.

Надежда Нейнски подчерта, че към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация, но държавата има готовност във всеки един момент да реагира.

Азербейджански маршрут

Във връзка с плановете за евакуация се обсъжда с правителството на Азербайджан преминаване през сухопътната граница. Имаме опит от 2025 г. когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Йордания, каза тя и отбеляза, че няма да коментира възможните планове за евакуация с цел запазване на сигурността на разработените маршрути. Външният министър увери, че се разработват маршрути за евакуация по въздух, суша и вода.

Нейнски призова граждани, които временно са в този регион или са туристи, да се регистрират в платформата „Пътувам за“.

Тя отбеляза, че има разработени алтернативни трасета за доставка на енергийни източници, които да не допуснат кризата в региона да се отрази на цената на енергоносетелите.

