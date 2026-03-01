Хотели в Дубай гонят блокираните заради войната туристи

Ассоциацията на туроператорите на Русия (АТОР) информира, че много руски туристи, които са блокирани в ОАЕ заради затворените летища и отменените полети, са изселвани от хотелите веднага след като им изтича платеният период на резервация, въпреки че те не могат да напуснат страната.

Част от хотелите в Дубай и Шарджа просто изселват туристите докато други повишават цените на нощувките, заяви Артур Мурадян, вицепрезидент на АТОР. "Редица хотели в Дубай просто изгонват туристите. Някои хотелиери дори са повишили цените за настаняване", каза той пред "Российская газета".

Според Мурадян, АТОР е изпратила искане до властите в Дубай с молба да улеснят настаняването на руски граждани, следвайки примера на други емирства. Например в Абу Даби и Рас ал-Хайма на туристите се възстановяват разходите за настаняване, посочва той.

Действително англоезичният всекидневник в Дубай Gulf News съобщава, че отделни емирства, като Абу Даби и Рас Ел Хайма, са получили официални указания от властите да удължат престоя на туристите, които не могат да отпътуват, като разходите ще бъдат поети от държавата до нормализиране на обстановката. Разходите за тези удължени нощувки ще бъдат възстановени на хотелите от Департамента за култура и туризъм на Абу Даби.

Главната администрация за гражданска авиация (GCAA) на ОАЕ на свой ред обяви, че държавата ще поеме разходите за настаняване на засегнатите и блокирани пътници. Около 20 200 пътници са били настанени или са в процес на настаняване като са им били осигурени храни, напитки и временни жилища.

