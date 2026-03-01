Спорт:

"Работилница на смъртта": Украинският сапьор, който отмъщава за Буча и Ирпен

Владимир - командир на инженерно-сапьорния взвод на 60-а отделна механизирана бригада на Украйна, част от 3-ти армейски корпус, се присъединява към армията през септември 2023 г., като е имал всички основания да избегне мобилизацията поради увреждането си. Искал е да се присъедини към щурмовите сили, но е бил отхвърлен поради здравословното си състояние. Първоначално е работил като минополагач, но след като е бил ранен през април 2024 г., се е заел с производството на боеприпаси.

"Харесва ми. Щурмоваците са много смели хора, но ти вървиш пред тях, за да разчистиш района. Ти ще бъдеш първият, който ще бъде забелязан, и първият, по когото ще стрелят", казва той пред УНИАН.

Владимир приема шегите, че сапьорът може да допусне грешка само веднъж, но казва: "Грешките са толкова, колкото са крайниците. Инженерите се обучават до пет години, но сега трябва да овладеете всичко за два месеца – инструкторите ви дават добра основа, а след това всичко зависи от въображението ви. И можете да натрупате опит само от колега, който може да ви даде съвет, да сподели нещо, което е научил. Трябва да имаш хладна глава".

"Когато с моя съратник поставяхме първата си мина OZM, тя имаше стандартно устройство за разрушаване MUV и P-образен щифт. Имаше тегло на изтегляне от един и половина килограма, но ние смятахме, че е твърде тежко. Решихме да поставим цялото нещо на щифт и, за да се плъзга по-добре, го намазахме с масло. И то започна да се разтяга под тежестта на самата спусъчна жица. Тогава беше малко страшно, защото го пуснахме и осъзнахме, че ще експлодира, а ние бяхме между нашите момчета и врага. Трябваше да се преместим, нямаше време. Аз го огънах като лодка и се оттеглихме на безопасно разстояние, едва задържайки дъха си. След това всичко сработи ефективно. Но този първи опит показа, че не е нужно да си някакъв изобретател, ако вече имаш установени механизми. Това е грешката на всички сапьори, които започват, защото искат веднага да измислят нещо, което никой друг не е правил преди", разказва мъжът.

"Работилница на смъртта"

Наричан е шеф на „работилница на смъртта“, където произвежда боеприпаси за дронове и дистанционно управляеми мини. "Има съветски и чуждестранни оръжия. Съветските оръжия имат висок процент на дефекти, защото са произведени от пиян, недоволен Иван, на когото е даден грешен метал. Всяка партида боеприпаси може да бъде доста уникална, въпреки че трябва да бъде произведена с милиметрова прецизност. Следователно, когато знаете как се произвеждат дадени боеприпаси, можете да елиминирате техните недостатъци", разказва Владимир.

"Ние не използваме чуждестранни модели по предназначение. Например има разширена експлозивна зарядка „Бангалор”, която е предназначена да прониква през бариери, особено тези, направени от много остър бодлив тел. Това са тръби, които се сгъват в дълга тръба за експлозията. Но ние ги използваме за други цели, защото имат добри експлозиви и приличен корпус, специално за укрепване на боеприпасите, пускани от дрона „Вампир” – усуквате няколко от тях заедно и бомбата излита", добавя той.

Владимир и колегите му имат някои интересни разработки с оригинални имена, по-специално „Микрофонът на Кобзон“, „Буратино“ и др. "Работим в тясно сътрудничество с общността DrukArmy, която доставя 3D-отпечатани корпуси и части. По-конкретно, ако говорим за „Микрофона на Кобзон“, това е фрагментационен боеприпас, ефективен срещу пехота, особено в дълбок сняг или блата. „Буратино“ е мина, маскирана като клон или дърво", разказва украинецът.

Той твърди пред УНИАН, че не изпитва съжаление за смъртта на руските войници, нахлули в Украйна през февруари 2022 г. "Не, абсолютно не. Винаги помня какво стана в Буча и Ирпен. Затова няма съжаление. Всички трябва да помнят тези зверства, за да не губят мотивация".

Димитър Радев
