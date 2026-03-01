"Работилница на смъртта": Украинският сапьор, който отмъщава за Буча и Ирпен

Владимир - командир на инженерно-сапьорния взвод на 60-а отделна механизирана бригада на Украйна, част от 3-ти армейски корпус, се присъединява към армията през септември 2023 г., като е имал всички основания да избегне мобилизацията поради увреждането си. Искал е да се присъедини към щурмовите сили, но е бил отхвърлен поради здравословното си състояние. Първоначално е работил като минополагач, но след като е бил ранен през април 2024 г., се е заел с производството на боеприпаси.

"Харесва ми. Щурмоваците са много смели хора, но ти вървиш пред тях, за да разчистиш района. Ти ще бъдеш първият, който ще бъде забелязан, и първият, по когото ще стрелят", казва той пред УНИАН.

Владимир приема шегите, че сапьорът може да допусне грешка само веднъж, но казва: "Грешките са толкова, колкото са крайниците. Инженерите се обучават до пет години, но сега трябва да овладеете всичко за два месеца – инструкторите ви дават добра основа, а след това всичко зависи от въображението ви. И можете да натрупате опит само от колега, който може да ви даде съвет, да сподели нещо, което е научил. Трябва да имаш хладна глава".

"Когато с моя съратник поставяхме първата си мина OZM, тя имаше стандартно устройство за разрушаване MUV и P-образен щифт. Имаше тегло на изтегляне от един и половина килограма, но ние смятахме, че е твърде тежко. Решихме да поставим цялото нещо на щифт и, за да се плъзга по-добре, го намазахме с масло. И то започна да се разтяга под тежестта на самата спусъчна жица. Тогава беше малко страшно, защото го пуснахме и осъзнахме, че ще експлодира, а ние бяхме между нашите момчета и врага. Трябваше да се преместим, нямаше време. Аз го огънах като лодка и се оттеглихме на безопасно разстояние, едва задържайки дъха си. След това всичко сработи ефективно. Но този първи опит показа, че не е нужно да си някакъв изобретател, ако вече имаш установени механизми. Това е грешката на всички сапьори, които започват, защото искат веднага да измислят нещо, което никой друг не е правил преди", разказва мъжът.

"Работилница на смъртта"

Наричан е шеф на „работилница на смъртта“, където произвежда боеприпаси за дронове и дистанционно управляеми мини. "Има съветски и чуждестранни оръжия. Съветските оръжия имат висок процент на дефекти, защото са произведени от пиян, недоволен Иван, на когото е даден грешен метал. Всяка партида боеприпаси може да бъде доста уникална, въпреки че трябва да бъде произведена с милиметрова прецизност. Следователно, когато знаете как се произвеждат дадени боеприпаси, можете да елиминирате техните недостатъци", разказва Владимир.

Снимка: Getty Images

"Ние не използваме чуждестранни модели по предназначение. Например има разширена експлозивна зарядка „Бангалор”, която е предназначена да прониква през бариери, особено тези, направени от много остър бодлив тел. Това са тръби, които се сгъват в дълга тръба за експлозията. Но ние ги използваме за други цели, защото имат добри експлозиви и приличен корпус, специално за укрепване на боеприпасите, пускани от дрона „Вампир” – усуквате няколко от тях заедно и бомбата излита", добавя той.

Владимир и колегите му имат някои интересни разработки с оригинални имена, по-специално „Микрофонът на Кобзон“, „Буратино“ и др. "Работим в тясно сътрудничество с общността DrukArmy, която доставя 3D-отпечатани корпуси и части. По-конкретно, ако говорим за „Микрофона на Кобзон“, това е фрагментационен боеприпас, ефективен срещу пехота, особено в дълбок сняг или блата. „Буратино“ е мина, маскирана като клон или дърво", разказва украинецът.

Той твърди пред УНИАН, че не изпитва съжаление за смъртта на руските войници, нахлули в Украйна през февруари 2022 г. "Не, абсолютно не. Винаги помня какво стана в Буча и Ирпен. Затова няма съжаление. Всички трябва да помнят тези зверства, за да не губят мотивация".

