Войната в Украйна:

"Продължаваме Промяната“ включват в листите си лица от протестите

01 март 2026, 14:38 часа 315 прочитания 0 коментара
"Продължаваме Промяната“ включват в листите си лица от протестите

Партия "Продължаваме Промяната“ включва в листите си едни от най-ярките лица на протеста, както и хора с активна гражданска позиция, съобщиха от формацията. По време на най-масовите протести за последните 30 години се появи едно цяло ново поколение на площадите и разпознаваеми личности, които изразиха многократно своята нетърпимост срещу мафията и управленския модел на Борисов и Пеевски.

Новите лица

От поколението Gen-Z в листите на „Продължаваме Промяната“ влиза Малена Малчева. Тя е на 22 години и беше едно от водещите лица по време на масовите протести през декември месец. Към момента е студент по право в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, както и работи в сферата на застраховането. Каква е мотивацията ѝ да влезе в надпреварата за парламент: „Взех решение да бъда част от листите на ПП поради факта, че младите хора биваме подценени - депутатите в Народното събрание следва да представляват народа, съответно, младите също заслужаваме своето място там. Вярвам, че всички млади хора носим в себе си жаждата за справедливост и съм готова да го покажа.“ Малена Малчева е съпредседател на „Младежи за Промяната“ от октомври 2025 г.

Още: Апартамент, а не централа: "Продължаваме промяната" с призив към Вяра Тодева за Пеевски и "Ново начало" (ВИДЕО)

Друг представител на Gen-Z, който попада в листите на „Продължаваме Промяната“ е Александър Иванов, студент по право в Софийския Университет. На 6 декември 2025 г. той е сред учредителите на Обединение "Студенти против мафията". Тогава студентите и възпитаниците на Юридическия факултет на СУ заявиха: „Обединяваме се като поколение, което отказва да приеме за нормално да търпи задкулисието, безконтролната власт и институционалния произвол, олицетворявани от Делян Пеевски, Бойко Борисов и свързаните с тях лица!“ В интервю за Дарик радио Александър Иванов заяви: „Аз тук съм роден, искам и тук да умра. Аз не мога да си представя да напусна държавата, да напусна семейството си и да отида някъде другаде, при положение, че всичко, което аз имам, всички хора около мен, са тук, те не са в чужбина“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Жана (Светлана) Осмак е българка от турски произход с активна гражданска позиция в социалните мрежи. „Българските турци не са това, което ДПС ги показва!“, казва Осмак, която отказва да бъде представлявана от санкционирания за корупция Делян Пеевски. В свое откровено изявление на протеста на 10 декември 2025 г. тя заяви: „Изморени сме държавата, в която сме родени, да ни е мащеха. Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове и за защитна стена. Вместо интеграция ние получаваме социална кастрация“. Като българка от турски произход Жана (Светлана) Осмак казва: „Позволихме ви да откраднете миналото на нашите родители, но няма да ви позволим да откраднете бъдеще!“ Мотивацията да влезе в листите на ПП Осмак формулира така: „Сърцето и душата ми ме влекат към българските турци, искам да ги срещам и искам да ги представлявам. Да се чува техния автентичен глас в парламента.“

Още: "Бомба за служебния кабинет": ПП обвиниха Пеевски, Борисов, ИТН и БСП за цените на водата (ВИДЕО)

Марин Тихомиров е един от най-ярките говорители на ромската общност в последните години и непримирим борец за справедливост. Той беше един от говорителите на стохилядния протест на 10 декември 2025 г. в София. Каузата му е да убеди колкото се може повече представители на ромската общност да не продават гласа си. Марин Тихомиров казва: „Хората трябва да се активират и да гласуват масово, а партиите, които купуват гласове, да бъдат електорални джуджета и да загубят интерес да се занимават с политика.“

„Продължаваме Промяната“ включва в своята квота в листата на ПП-ДБ и Мартина Стефанова - дългогодишен активен участник в културния и обществения живот, носител на награда на Forbes Bulgaria, с над 10 години работа за опазването на стара София и създаването на защитената архитектурна зона КвАРТал. В началото на тази година тя извоюва победа за запазване на Амфитеатъра в София, подкрепена от близо 13 000 граждани за неговото официално придобиване от Министерството на културата. Като кандидат за народен представител тя ще отстоява силни политики за култура, образование и градска среда, поставяйки българската идентичност и културните ценности в центъра на общественото развитие.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Предсрочни избори избори Продължаваме промяната
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес