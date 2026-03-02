Лайфстайл:
НА ЖИВО: Ще се стигне ли до блокада на Ормузкия проток от Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран не възнамерява да затваря Ормузкия проток или да нарушава корабоплаването през него. Това съобщи иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за Ал Джазира. Също така, днес бивш командир от Корпуса на гвардейците обяви, че гражданското корабоплаване в протока ще бъде разрешено „до второ нареждане“. През протока се транспортират 20 на сто от световния петрол.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
