Николай Попов, бащата на Сияна: Напуснах ГЕРБ заради разочарование

Лидерът на гражданското движение „Сияние“ Николай Попов, който се превърна в едно от лицата на недоволството зарди тежки пътни инциденти, официално обяви влизането си в политиката. В ефира на БНТ Попов изясни един от най-експлоатираните въпроси в социалните мрежи – връзката му с ГЕРБ и модела „Борисов-Пеевски“.

„Край на спекулациите: Напуснах ГЕРБ заради разочарование“

Попов призна, че в миналото е бил член на ГЕРБ и е работил в сферата на културата, но подчерта, че е скъсал с партията още преди три години – много преди личната трагедия, която промени живота му.

„Не съм прокси на ГЕРБ. Напуснах тази партия преди повече от три години, крайно разочарован. ГЕРБ беше символ на промяната, когато се появи, но впоследствие беше превзета от ДПС и днес вече говорим за „ГЕРБ – ново начало“. Аз не мога да бъда част от нещо, срещу което се боря“, категоричен бе Попов.

Той допълни, че именно настоящата система и политически модел са му нанесли „най-голямата щета“, визирайки смъртта на детето си и последвалата битка с правосъдието. „Това е най-голямата жертва, която един родител може да даде“, сподели той в емоционален разговор с Георги Любенов.

Политически проект без професионални политици

Движение „Сияние“ ще участва в предстоящите парламентарни избори чрез коалиция с партиите „Волт“ и „Общество за нова България“. По думите на Попов, тези формации са избрани, защото са се съгласили да останат на заден план и да предоставят своите регистрации като „политически инструмент“ в ръцете на гражданите.

Листите ще бъдат съставени основно на граждански принцип, като в тях ще влязат представители на организации като „Ангели на пътя“ и млади хора, които не са „обременени от системата“.

С мандат до приключване на задачата

Николай Попов заяви, че няма амбиции за дългогодишна политическа кариера. Неговата цел е конкретна – парламентарна трибуна за прокарване на законова и съдебна реформа, която да гарантира справедливост за жертвите на пътя.

„Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, за да променяме системата отвътре. Когато видя, че работата е свършена и промените са наложени, ще изляза от парламента. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик“, завърши лидерът на „Сияние“.

Новата формация обещава да бъде „представителна извадка на обществото“, обединена не от идеологии, а от каузата за спасяване на човешки животи.

ОЩЕ: Експертиза-образец и какво каза инж. Карапетков по делото "Сияна"