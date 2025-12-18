"България не е далеч от революция - ние затова се казваме МЕЧ, а не ПАМУК": Василев поиска полицаи в секциите за вота

"България не е далеч от революция. Тя има един катализатор и той се казва Пеевски и Борисов. Тяхното разделяне е неправилно - те са част от един и същи кръг на организирана престъпност, който трябва да бъде отстранен. Мотивацията за бъдещи срещи при вас трябва да е търсенето на мнозинство без тези политически партии". С тези думи лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев се обърна към държавния глава Румен Радев по време на консултациите след подадената оставка от кабинета Желязков в серията от срещи на "Дондуков 2".

По думите на Василев още преди година те са видяли невъзможност да се формира работещо правителство "без политически предателства", като подчерта, че такива са се случили и недоволството на избирателите на БСП и ИТН също е факт.

"Мнозинството не се вслушва в гласа на опозицията, а показа безпрецедентна наглост към обществото и институциите. Това правителство показа пълно незачитане на институционалните механизми на държавата. Запълниха регулаторите с участието на Делян Пеевски във всеки избор. В пленарна зала имаме огромни не просто политически различия с депутати, избрани с купени гласове, избрани с корпоративен вот, натиск над общински фирми от кметове. Не приемаме за легитимни тези народни представители. Хора от "Ново начало", които не говорят български език, които са избрани с купени гласове, си позволяват да заплашват политически лидери и семействата им открито. Ние затова се казваме МЕЧ, а не "памук", защото не позволяваме личната неприкосновенност да бъде поставяна под съмнение", подчерта още лидерът на формацията и бивш министър на младежта и спорта.

Още: Обиди ме на "циганин" и "мангал": Радостин Василев се закани за нов бой в парламента

Промените в изборите

Според Василев това е било последното правителство, което може да бъде формирано по този начин. "То не беше свалено от опозицията, която е аморфна и с изкуствено наложени вътрешни разделителни линии. Това правителство бе свалено от площадите, от очакваното социално и икономическо напрежение в обществото, което не много смелия генерал Борисов не желае да преживява. Опитите да бъдат яхнати протестите не се приемат добре - по този начин спихва енергията за промяна на този управленски модел на грабежа", обоснова се той.

Още: "Всякакви методи срещу Пеевски са позволени": МЕЧ обещаха още бой в НС (ВИДЕО)

По повод обсъжданите на разговорите при президента бъдещи промени в Изборния кодекс позицията на МЕЧ е: "Този парламент не може да роди Изборен кодекс, който да гарантира честни и свободни избори. Трябва да преживеем катарзис и да се изчистим от политически субекти, които са предали доверието на хората. Искаме веднага избори, но първата седмица на април е подходящо време. Февруари е тежко, но ако това е цената да се отстрани този модел, готови сме и на избори на Нова година", каза Василев.

Мерките, които МЕЧ биха предложили и гласували в пленарна зала, са: "Ние подкрепяме само машинното гласуване, не искаме въвеждането на преброителни центрове, което ще доведе до купуването на цели такива. Искаме МВР да му се вмени организация не само пред секциите, но и вътре в секциите и да следят членовете на комисиите да спазват закона", настоя Радостин Василев.

Още: Оставката – край или начало? Битката за честни избори тепърва предстои