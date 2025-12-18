Обиди ме на "циганин" и "мангал": Радостин Василев се закани за нов бой в парламента

"Една минута го търпях и той налетя над мен. Обижда ме на "циганин", "мангал", но това е нивото на ДПС-Ново начало. За този същия има записи как ме обижда. Готови сме с физически сблъсъци да се защитаваме. Голям бой обещавам на избирателите си и ще се бием в парламента срещу такава измет, за която са виновни ДПС и ГЕРБ". Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред bTV. Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

Кой започна първи?

Снимка: БГНЕС

Василев обясни, че народният представител от ДПС-Ново начало Гюнай Далоолу се е надвесил над него и се е наложило "да го отстрани". Такива хора нямат място в парламента - които не могат да четат, да се изказват и не говорят чист български език, коментира Василев. И добави, че депутатът от ДПС-Ново начало не говори български език, а малоазиатски език.

Радостин Василев сподели, че не се е почувствал застрашен физически. "Цялото българско общество е жертва. Аз нямам разговор нито преди това, нито след побоя. Ето такива, които не говорят български език, решават съдбата на българските граждани. Той дойде да ме заплашва и получих няколко заплахи", посочи лидерът на МЕЧ. И уточни, че народният представител от ДПС-Ново начало заплашвал семейството на Радостин Василев.

Василев се обиди на водещите на сутрешния блок на bTV, че не го канят заради вотовете на недоверие на правителството на Росен Желязков, заради Закона за хазарта, заради одържавяването на "Лукойл" и заради други законопроекти, а за скандала с Далоолу. "Аз се отнасям с уважение към вас. Имате нужда от особен управител, когато МЕЧ започна да управлява", заяде се той със Златимир Йочев и Мария Цънцарова.

