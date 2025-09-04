България ще се възползва от близостта си до войната в Украйна

България ще се възползва по отношение на кохезионната политика заради близостта си с войната в Украйна. Декларация в тази посока прие парламентът по предложение на ИТН. Българското Народното събрание настоява Черноморският регион да бъде припознат равностойно на регионите в ЕС пряко граничещи с Украйна и Русия и възлага на Министерски съвет да продължи да отстоява тази позиция, както в контекста на средносрочния преглед на кохезионната полиика, така и в предстоящите преговори по следващата многогодишна финансова рамка за перидоа 2028-2034 г.

Защо се налага тази декларация?

Декларацията се налага във връзка с предложената промяна от страна на ЕК на регулаторната рамка за кохезионна политика, която ще бъде наложена и като основа за бъдещи критерии по многогодишната финансова рамка за следващия програмен период.

Димитър Гърдев от ИТН отбеляза, че тази декларация се приема, тъй като ЕС предлага извънредна подкрепа за региони по източната граница на Съюза, граничещи с Русия, Украйна и Беларус, чиято авансовата помощ се увеличава на 9.5%, а съфинансирането от бюджета на ЕС се увеличава до 100%.

По-късно пред медиите той уточни, че ЕС дава преференции на държавите, които граничат с Беларус, Русия и Украйна.

"В този преглед България не беше включена, а ние като държава, която сме съпричастни и граничим с Черно море с конфликта търпим огромни загуби. В тази връзка инициативата на ИТН е изключително належаща и водеща до много сериозни финансови стимули", добави Гърдев пред медиите в парламента.