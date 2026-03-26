ЦИК каза за участието на кандидат-депутати в търговски реклами

26 март 2026, 12:38 часа 279 прочитания 0 коментара
ЦИК каза за участието на кандидат-депутати в търговски реклами

ЦИК остави без разглеждане препратени от СЕМ сигнали от граждани, за това, че двама кандидати за депутати участват в търговска реклама. Комисията прецени, че във въпросните реклами няма предизборна агитация в полза или във вреда на една или друга политическа формация.

Припомняме, че СЕМ реагира и на сигнали, разпространени в социалните мрежи, за участие на кандидати в търговски реклами. Става дума за представители на "Прогресивна България", сред които олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, волейболистът Владимир Николов и гимнастикът Йордан Йовчев.

Те се появяват в рекламни клипове за хранителни добавки и лекарствени продукти, заснети преди да стане ясно, че ще се включат в политиката, но продължаващи да се излъчват и след старта на кампанията.

На 28 март Районните избирателни комисии ще получат машини за гласуване с инсталирана демо версия, стана ясно от заседанието на ЦИК.

С предоставените устройства по графици следва да се организира демонстрация за гласуване във всички общини и населени места.

За всяка машина ще бъдат предоставени по две ролки специализирана хартия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
