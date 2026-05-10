Парламентът няма да спре военното ни споразумение с Украйна. Ще видите действия за Пеевски: Говори лицето на депутатите на Радев

Доколкото ми е известно, не е необходима ратификация – това не е международен договор. Доколкото ми е известно, говорим за всеобхватно споразумение Трудно нещо може да се направи – това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, който беше и евродепутат от БСП. Думите на Витанов касаят споразумението в областта на отбраната между България и Украйна. То е за 10 години и по същество, според публичната информация, е рамка за сигурност – съгласие да се работи в бъдеще за сключване на конкретни договори – например разработки в областта на дроновете, а не че са сключени вече.

За анкетната комисия за имуществото на Пеевски, Витанов подчерта: Парламентът не е разследващ орган. По думите му пред сутрешния блок на Нова телевизия, такава комисия ще се ползва за политпропаганда. "Ще видите съвсем скоро действия в тази посока. В най-скоро време ще видите какво ще се случи, включително с охраната", добави Витанов. Тези, които трябва да разследват Пеевски, не са в парламента, заяви той. Решенията са много, съдържат се в закона, добави депутатът. Свалянето на охраната на Пеевски и Борисов зависи от изпълнителната власт, очаквам действия категорично, подчерта Петър Витанов.

Витанов заяви и, че не е "основният кадровик в „Прогресивна България" и посочи, че във формацията има хора с политическа история, визирайки и коментарите за ИТН – но това не е атестация за неговите качества. "Не съм останал с впечатлението Пламен Абровски да защитава някакви корпоративни интереси", продължи Витанов относно новия земеделски министър и пожела все пак да се даде малко време на новото правителство, преди да има критики.

Витанов посочи и, че основни задачи на "Прогресивна България" са законови мерки за овладяване на високите цени, както и промяна на ВСС така, че правосъдието да заработи. За цените той изрично посочи, че трябвало да се говори с търговските вериги заради "необосновано" високи надценки. А за ВСС – нравствените и моралните критерии са много неясни, ще видите на 11 май какви критерии предлагаме да се въведат в законодателството, уточни депутатът.

Същевременно Витанов намекна, че вероятно "Демократична България" и "Продължаваме промяната" ще искат малко повече политическо влияние в новото ВСС. "Да не предполагам и да не ги обвинявам в нещо, в което не съм сигурен", каза обаче той. До 2-3, максимум 4 седмици ще имаме нов закон, според който да почне процедура за избор на нов ВСС - смятам, че докато този въпрос не го решим, не трябва да почиваме. Възможно е депутатите да не излизаме в лятна почивка, каза Витанов.

Третият приоритет е държавният бюджет - по първоначални данни дефицитът ще е над 7% и то ако вземем всички пари по ПВУ, а това едва ли ще стане, заяви Витанов. След като бъде изяснена картината, ще се вземат мерки да не изтичат пари - например договори външни изпълнители да вършат неща, които министерствата сами могат да вършат - и Витанов каза това, което вече заяви Румен Радев. Влезли сме в дългова спирала - само преди година дългът ни беше 24% от БВП, сега сме на 30%. На това трябва да се сложи край, категоричен е Витанов.

