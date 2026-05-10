Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев с победата на парламентарните избори

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

По време на разговора са били обсъдени теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Израел.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет.

