Атанас Атанасов: Кабинетът "Радев" е правителство на мигриралата олигархия

Това е правителство на мигриралата олигархия. Това заяви пред БНР лидерът на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" Атанас Атанасов, заместник-председател на 52-рото Народно събрание от ДБ, и добави:

"Олигархията, свързана с ИТН, явно е мигрирала към новите управляващи и очевидно е в правителството на Румен Радев. ... Тези външни хора, които влизат в този кабинет, на никого не са известни в голямата си част. ... Предстои да видим дали ще има разграждане на олигархичния модел, или правителство на разпилените илюзии".

Според Атанасов в правителството има един своеобразен български Дугин.

"Вицепремиерът Иво Христов излезе по телевизията и каза, че ние от ДБ и може би и към ПП, че ние сме партии с отпаднала необходимост. Тази лексика приляга на хора като Дугин. Христов имаше проблем с достъпа до класифицирана информация, когато беше шеф на кабинета на президента Румен Радев в първия му мандат".

Ще поискаме досието на Станчо Станев в Парламентарната комисия за контрол на службите, чийто член аз ще имам претенциите да бъда, каза Атанас Атанасов, в коментар на определения от правителството Станчо Станев за зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" за срок от 5 години, който ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов.

"Това назначаване стана без никаква прозрачност. Ние настояваме да има прозрачен процес при всяко назначение! На този човек (Станчо Станев) му е отнеман достъпът до класифицирана информация и то по сигнал на Германското разузнаване - за връзки с албанската мафия. Това е шокиращо! Доколкото има публична информация, която се позовава на надеждни източници, не съдът го е възстановил, а е използвана процедурна хватка, за да може да бъде отменен този акт. ... Ако такива кадрови решения ще бъдат вземани, не може да се търси от нас подкрепа! ... Имаме ситуация, при която личният телохранител на Радев, когато беше президент, се изпраща в ДАНС".

След като видях какъв човек беше избран за министър на правосъдието, не съм сигурен колко конструктивна опозиция ще бъдем от ДБ при обсъждането на персонален състав за новия Висш съдебен съвет (ВСС), посочи Атанасов и коментира:

"В юридическите среди никой не познава Николай Найденов, министърът на правосъдието в кабинета "Радев". Нуждата от радикални действия в съдебната система изисква да има лидер в юридическата общност, който да поведе тази битка, аз съм с 40-годишен юридически опит, но за пръв път му чух името. ... Ние завихме, че ще бъдем конструктивна опозиция и сме готови да преговаряме с управляващите за нов ВСС и да се започне реформа в съдебната система, защото тя е дълго отлагана и е някаква голяма язва в българската държава. Готови сме да преговаряме, а не безусловно да подкрепяме това, което ще ни предложат управляващите".

По думите на Атанасов би било добре парламентарни комисии да бъдат председателствани от опозицията, като тази на здравеопазването, примерно.

Съпредседателят на ДБ изтъкна, че правителството трябва да има инициативата и идеите за това как да се противопостави държавата на спекулативните цени.

"Нека да представят своите идеи и ще се опитаме и ние да бъдем полезни с това, което сме предложили. .. ДБ сме твърдо за орязване на излишните разходи и сме против вземане на всякакви допълнителни дългове".

