Работата започва: Новият външен министър заминава за Брюксел

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова ще вземе участие в Съвет "Външни работи" в Брюксел, съобщиха от пресслужбата на МВнР. Посещението ще се състои на 11 май 2026 г., понеделник. В рамките на заседанието ще бъде проведена дискусия по задълбочаване на сътрудничеството с държавите от Западни Балкани в областта на общата външна политика и политиката на сигурност. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток като фокус ще бъде поставен върху сътрудничеството на ЕС с държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

В контекста на руската агресия срещу Украйна първите дипломати на ЕС ще поставят акцент върху постигнатия напредък в ключови области в предоставяната от Съюза подкрепа на Украйна, както и геостратегическото значение на присъединяването на страната към ЕС, се казва още в съобщението от Министерството на външните работи.

От няколко дни на новия пост

Припомняме, че на 8 май Велислава Петрова-Чамова прие поста министър на външните работи от Надежда Нейски по време на официална церемония в Министерството на външните работи. Новоназначеният първи дипломат на България отбеляза, че възможността, която българският народ е дал на новия кабинет да управлява с огромно мнозинство, е отговорност. В този контекст тя подчерта ключовата роля на дипломатическата служба и необходимостта от стабилност и последователност във външната политика на страната.