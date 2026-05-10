"ДБ": Няма да допуснем разпиляване на демократичната общност

"Демократична България" (ДБ) ще отстоява единството на демократичната общност и ще бъде реформаторска и проевропейска опозиция стана ясно от официално съобщение след проведената специална среща по-рано през деня. "Днес, в момент на предизвикателна вътрешна и външнополитическа динамика, ние, партиите от "Демократична България", препотвърждаваме своето единство. Нашата първа отговорност е да не допуснем разпиляване на демократичната общност. България има нужда от силен, проевропейски, дясноцентристки глас - с ясен профил и ясна воля за действие.", заявяват още от партията.

В позицията се казва още, че партиите във формацията ще отстояват принципите и ценностите, заради които демократичната общност е водила своите битки през последните десетилетия. "Демократична България" представлява гражданите, които не искат държава на зависимости, а държава на правила. Предприемачите, които искат конкуренция, а не монополи. Активната средна класа, която създава стойност, плаща данъци и държи България на европейския път. Всички свободни хора, които вярват, че законът трябва да стои над всички.", се казва още в официалното съобщение.

Каква ще бъде бъдещата роля на формацията

Партиите в "Демократична България" ще са конструктивна, но твърда опозиция, заявяват техните представители, уточнявайки, че това е мястото, което избирателите им са отредили. Бъдещите действия на политиците от тази формация ще бъдат насочени към "реално разграждане на модела на завладяната държава, за гарантиране на независимостта на съдебната власт, модернизиране на страната, опазване на фискалната дисциплина и защита на гражданите от ценовия натиск".

От "Демократична България" заявяват готовност да се борят със свръхконцентрацията на власт, да осъществяват реален парламентарен контрол и да се противопоставят на "всеки опит реформите да бъдат заменени с имитации, съдебната независимост - с кадрови сделки, социалната грижа - с популизъм, а европейската принадлежност на страната - с геополитическа мъгла и застой".

Приоритети и действия

След срещата на формациите в "Демократична България" става ясно, че политиците от нея трябва да изпълнят искането на хората от площадите, а именно - разграждане на модела "Пеевски-Борисов". "Това означава реформи в правосъдието, икономиката и сигурността - реформи, които демонтират корупционния модел и връщат държавата на гражданите", казват от ДБ.

Според тях първият тест за новата власт, водена от Румен Радев, щю бъде изборът на нов Висш съдебен съвет и нов Инспекторат към него. След това усилията трябва да се насочат към защита от ценовия натиск - "но не чрез безразборно харчене, допълнителни дългове и нова инфлация. Нужни са бързи, разумни и целеви мерки. Помощ за най-засегнатите. Помощи "на калпак" - не", посочват от "Демократична България".

От ДБ казват, че ще настояват и за реални мерки срещу високите цени на горивата и енергията. "Държавата не трябва да определя цени, но трябва да гарантира прозрачност, достъп до складове, възможност за внос, ясна информация за резервите и решителни действия срещу картели. Пазарът не работи, когато достъпът е блокиран, а регулаторите гледат встрани", е посочено още в официалната позиция след срещата.

Сред другите приоритети на ДБ ще бъдат отстояване на строга фискална дисциплина и преструктуриране на разходите в бюджета, настояване за дълбока реформа на администрацията.

В края на съобщението от политическата формация заявяват, че ще останат единни и непоколебими в името на европейската принадлежност на България и защитата на демократичните ценности и прицнипи. "Ще продължим да бъдем последователен гарант за европейската посока на България и да защитаваме достойното ѝ място сред държавите, които се движат на първа скорост в ЕС, участват активно във вземането на решения в сферите на сигурността и отбраната, енергетиката и цифровизацията и използват в интерес на своите граждани предимствата, които членството в ЕС предоставя", казват още от ДБ.

Те посочват, че ключова стратегическа битка за бъдещето на страната са предстоящите президентски избори през 2026 г., тъй като чрез тях може да се защити европейския и демократичен път на България. "Ще работим активно за издигането на силен единен кандидат с ясен европейски профил - ярък изразител на демократичните ценности, институционалната отговорност и държавността, който олицетворява просветения патриотизъм, обединява обществото и е гарант за националната сигурност и европейската идентичност на България", заявяват още от "Демократична България".

