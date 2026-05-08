Спорт:

Девет нови депутати: Още бивши кадри на ДПС влизат в редиците на "Прогресивна България"

08 май 2026, 16:46 часа 1182 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Девет нови депутати: Още бивши кадри на ДПС влизат в редиците на "Прогресивна България"

Часове след клетвата на новоизбраното правителство с премиер Румен Радев общо 9 нови депутати следва да положат клетва на мястото на избраните за министри, които заемаха банките с народни представители в първата седмица от 52-рото Народно събрание от квотата на "Прогресивна България".

По непотвърдена информация, това няма да е единственото разместване на редиците на управляващите в парламента, тъй като предстоят тепърва назначенията по втория и третия ешелон на властта - зам.-министри, областни управители, шефове на служби, регулатори, дирекции, агенции и т.н. Имената на новите депутати бяха обявени с решения на Централната избирателна комисия (ЦИК) в петък следобед.

Още: "Не можем да вземем хора от улицата": Радев за критиките към анонимните министри и лицата на ИТН

Кои са новите?

Двамата бивши кадри на ДПС, които предстои да влязат в парламента, са 40-годишната магистърка по международни отношения Емине Гюлестан от Кърджали (на мястото на вътрешния министър Иван Демерджиев) и младият учител по физическо възпитание и спорт с ОУ "Иван Вазов" от Свиленград и треньор по хандбал Тефик Парафитов (на мястото на военния министър Димитър Стоянов).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано в петък лидерът на партия "Сияние" Николай Попов сигнализира и за друг проблемен ход на властта, свързан с назначение на кадър на ДПС - "Гласуваш за Радев-получаваш Пеевски!": Бащата на Сияна е гневен на назначение на новата власт в АПИ.

Ето и останалите нови депутати от "Прогресивна България" след клетвата на министрите:

  • Александра Ангелкова от 25-ти МИР в София заема мястото на премиера Румен Радев;
  • Васка Милушева от Велинград влиза от листата в Пазарджик на мястото на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. тя има дългогодишен опит в управлението, финансите и туризма, работила е и по разработването на проекти по европейски програми;
  • финансистът Момчил Петров влиза от листата в Стара Загора на мястото на новоизбраният вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев;
  • 45-годишния психолог и учител и понастоящем общински съветник Стела Илиева от листата във Враца влиза на мястото на министъра на регионалното развитие Иван Шишков;
  • Георги Кунчев от листата в Благоевград влиза на мястото на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благоева;

Още: Радев обяви първите ходове на кабинета си: Удар по високите цени и смени във ВСС (ВИДЕО)

  • хирургът д-р Юлиан Димитров от листата във Варна влиза на мястото на министъра на туризма Илин Димитров;
  • фармацевтът и собственик на аптека Добромир Георгиев от листата в Ямбол влиза на мястото на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. Очакванията са това да се случи още на следващото редовно заседание на парламента на 13 май (сряда).

Проследихте НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" встъпи в длъжност, новата власт е в ход.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румен Радев авторски Прогресивна България 52 Народно събрание
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес