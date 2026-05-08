Девет нови депутати: Още бивши кадри на ДПС влизат в редиците на "Прогресивна България"

Часове след клетвата на новоизбраното правителство с премиер Румен Радев общо 9 нови депутати следва да положат клетва на мястото на избраните за министри, които заемаха банките с народни представители в първата седмица от 52-рото Народно събрание от квотата на "Прогресивна България".

По непотвърдена информация, това няма да е единственото разместване на редиците на управляващите в парламента, тъй като предстоят тепърва назначенията по втория и третия ешелон на властта - зам.-министри, областни управители, шефове на служби, регулатори, дирекции, агенции и т.н. Имената на новите депутати бяха обявени с решения на Централната избирателна комисия (ЦИК) в петък следобед.

Кои са новите?

Двамата бивши кадри на ДПС, които предстои да влязат в парламента, са 40-годишната магистърка по международни отношения Емине Гюлестан от Кърджали (на мястото на вътрешния министър Иван Демерджиев) и младият учител по физическо възпитание и спорт с ОУ "Иван Вазов" от Свиленград и треньор по хандбал Тефик Парафитов (на мястото на военния министър Димитър Стоянов).

Ето и останалите нови депутати от "Прогресивна България" след клетвата на министрите:

от 25-ти МИР в София заема мястото на премиера Румен Радев; Васка Милушева от Велинград влиза от листата в Пазарджик на мястото на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. тя има дългогодишен опит в управлението, финансите и туризма, работила е и по разработването на проекти по европейски програми;

влиза от листата в Стара Загора на мястото на новоизбраният вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев; 45-годишния психолог и учител и понастоящем общински съветник Стела Илиева от листата във Враца влиза на мястото на министъра на регионалното развитие Иван Шишков;

от листата във Варна влиза на мястото на министъра на туризма Илин Димитров; фармацевтът и собственик на аптека Добромир Георгиев от листата в Ямбол влиза на мястото на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. Очакванията са това да се случи още на следващото редовно заседание на парламента на 13 май (сряда).

