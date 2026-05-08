Прокуратурата набързо е прекратила делото за доходите на Пеевски, мотивите са забулени в тайна

Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила делото, по което трябваше да се проверяват доходите на лидера на "ДПС-Ново начало" - санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Новината съобщи в. "Сега" след извършена проверка. Производството бе образувано по сигнал на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов през януари. В него се посочваше, че Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат, и следва институциите да проверят това.

Още през септември миналата година Мирчев и Божанов изпратиха сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор.

Несъответствието

"По-конкретно, в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларираните дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент пред КПК/КПКОНПИ са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени, в размер малко над 4 млн. лв.", казваха двамата представители на "Демократична България".

От тези данни излиза, че отчетеният от Пеевски получен дивидент е с около 100 млн. лв. повече от изплатения от двете му дружества дивидент за същия период.

От "Да, България" обясниха, че съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "ИНТРЪСТ ЕАД" (ЕИК 204589733) и "ИНТ ЕООД" (ЕИК 204589523). В други дружества, според проверката в Търговския регистър, Пеевски не фигурира. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излизало единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където той е санкционирано лице: Пеевски си е купил фирма в Лондон, но не е прескочил бариерата "Магнитски".

Делото е прекратено малко след образуването му, мотивите не са ясни

Делото е прекратено от СГП само няколко дни след образуването му, а мотивите на прокуратурата остават в тайна.

Според юристи от "Да, България", цитирани от вестник "Сега", наблюдаващият прокурор е използвал процедурата по прекратяване, а не отказ от образуване на дело, защото иначе е трябвало да предостави мотиви за решението. С прекратяването обаче аргументи не се дължат дори на подателите на сигнала.

Имуществото на Пеевски е проверявано многокоратно през годините. Досега нито една институция не е открила някакви несъответствия.

Отказът на новата власт да има комисия за имуществото на Пеевски

Новината идва в период, в който бе конституирано 52-рото Народно събрание, а още в началото "Прогресивна България" не подкрепи предложение на "Демократична България" за създаване на парламентарна комисия, която да се занимае с несъответствията в доходите на Делян Пеевски. Формацията на Румен Радев гласува с "въздържал се". Тя разполага с пълно мнозинство от 131 депутати: Хората на Радев не харесаха идеята за комисия, която да разследва имуществото на Пеевски.

Преди това Пеевски контрира идеята на ДБ с предложение за създаване на парламентарна комисия "за установяване на данни и обстоятелства относно нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо - олигархичен кръг "Капитал", оглавяван от олигарха Иво Георгиев Прокопиев": Пеевски отвърна на удара да бъде разследван откъде има толкова пари.