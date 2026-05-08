Ива Петрова ще се фокусира върху овладяване на цените на енергията (СНИМКИ)

08 май 2026, 15:44 часа 371 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на енергетиката
Новият министър на енергетиката Ива Петрова акцентира, че утвърждаването на ефективни защитни механизми за потребителите в период на сериозна волатилност на енергийните цени има водещо значение за запазването на достъпността на енергийните доставки и обеща да продължи последователните усилия и в тази посока. Тя пое поста от служебния министър Трайчо Трайков, съобщиха от пресцентъра на министерството. 

Ползата за българските граждани и бизнес

Петрова подчерта, че усилията на екипа в бъдеще ще бъдат насочени към развитие на стабилен, устойчив и конкурентен енергиен отрасъл в полза на българските граждани и бизнес.

„Решенията за ядрената енергия, ВЕИ и въглищните мощности, системите за съхранение, както и газовата и електроенергийната инфраструктура имат своята ключова роля за гарантиране на енергийната сигурност и независимост“, подчерта Петрова. 

Наследството от Трайчо Трайков

“Националната сигурност, бизнесът и гражданите зависят пряко от енергетиката и получавате голяма отговорност. Затова Ви желая успех и воля да издържите" – с тези думи Трайчо Трайков предаде поста на своя наследник - министър Ива Петрова.

"Опитахме се да подредим енергийния отрасъл, в който отдавна интересите са взели водещи позиции пред държавните приоритети". По неговите думи, днес в развитието на енергетиката са заложени перспективи, които редовният кабинет може да реализира и надгражда.

Трайчо Трайков Министерство на енергетиката Ива Петрова кабинетът Радев
Деница Китанова Редактор
