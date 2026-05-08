"Енергично и решително управление, което да е двигател на борбата с корупцията": Радев на първото заседание на кабинета

"Ясни са предизвикателствата пред нас, ясни са ни основните приоритети - усилия от всички нас да счупим тренда на растеж на цените, особено на стоките от първа необходимост. Също и работа по бюджета, спасяване на плащането по Плана за възстановяване и устойчивост, извършването на реалните реформи по този план, избора на нов ВСС, където имаме важна роля с внесения от нас законопроект за промяна в Закона за съдебната власт."

Това заяви новоизбраният премиер Румен Радев по време на първото оперативно заседание на Министерския съвет в петък.

"Но това не са единствените приоритети и неотложни действия. Ние се ангажирахме с програма за разграждане на олигархичния модел, а това означава много неща. Това означава енергично и решително управление, което да бъде двигател на борбата с корупцията. Разбира се, тази борба не може да бъде успешна без последователни действия и ясна политическа воля", заяви Радев.

В рамките на следващата седмица премерът ще очаква анализ по всички ведомства, проблемни договори и обществени поръчки и как те могат да бъдат ревизирани, също и оценка на администрацията - количество, качество и дейност. "Има двойно разширени звена - следва да се върнат към своите първоначални размери", подчерта той.

Радев беше категоричен, че кабинетът ще прави всичко възможно, за да пресича и разследва корупционни престъпления и законови нарушения, както и да събира годни за съда доказателства. "Това ще върви паралелно с нашите усилия, съвместно с Народното събрание, за избор на нов, независим и легитимен главен прокурор", изтъкна премиерът.

Приоритетите

Министър-председателят припомни и ангажимента си да работи за промяна на бизнес средата в България - за привличане на повече инвестиции, за повече дигитализация и по-голям брой електронни услуги, както и за намаляване на регулациите. "Сега е необходим ясен план и категорични действия за това как точно ще изпълним обещаното", заяви Радев.

Той припомни и обещанието си и за повече сигурност на българските граждани. "Това означава да направим всичко възможно за ускоряване на модернизацията на българската армия, за решаване на големия проблем с недостига на личен състав, както и МВР да се съсредоточи върху най-важните си дейности - борбата срещу престъпността, катастрофите по пътищата и корупционните престъпления. Не случайно подчертах пред парламента и проблема с наркоразпространението сред младите хора, което е заплаха за националната ни сигурност", допълни Радев.

По думите му правосъдната реформа не се изчерпва със смяната на главния прокурор. "Очаквам поетапно да внесем нашите предложения, които са резултат от цялостната ни визия за съдебна реформа, те да бъдат приети в парламента, да се превърнат в закони, а законите - в действия, така че да видим повече справедливост и по-бързо, по-достъпно и по-справедливо правораздаване в България".

По отношение на външната ни политика той изтъкна, че тя трябва да "гарантира нашия суверенитет, повече конструктивност и отстояване на българските интереси в съюзите, в които членуваме".

"Многобройни са проблемите пред българското образование и очакваме те да бъдат решени така, че да повишим функционалната грамотност на нашите деца и тяхната готовност за реалния живот и професиите на бъдещето", призова премиерът. И беше категоричен, че Националната детска болница е национален приоритет. "Трябва да се пресекат злоупотребите в Здравната каса. Необходима е и трансформация на модела на българското здравеопазване", посочи той.

Според Радев трябва да имаме повече свързаност и да мобилизираме не само публичния, но и частния ресурс, така че да изграждаме инфраструктура ускорено там, където държавата няма достатъчно средства, чрез публично-частни партньорства. А енергетиката трябва да работи така, че да гарантира максимално оползотворяване на нашите ресурси, за да имаме повече автономност, сигурност, надеждност и поносими сметки за електричество - както за бизнеса, така и за българските граждани.

