Зеленски посети фронтовата линия (СНИМКИ, ВИДЕО)

08 май 2026, 16:17 часа 276 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е посетил фронтовата линия в Югоизточна Украйна - украински позициите в Олександривското направление в Днепропетровска област, близо до административните граници с Донецка и Запорожка област, където през последните месеци украинските войски успяха да върнат контрола над малки парчета територия, отбелязва Укринформ.

"Въпреки обявеното примирие, врагът не е намалил интензивността на атаките си", пише Зеленски в социалната мрежа Х.

На командния пункт на 67-ма отделна механизирана бригада той e разговарял с военните за нуждите на подразделенията и е връчил държавни награди на защитниците. Срещнал се е също и с военни от 31-ва отделна механизирана бригада, които там са на позиции, стана ясно още от телеграм канала му.

Елена Страхилова
