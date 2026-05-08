В Гьозтепе потриват ръце: Галатасарай се огледа в откритие на Мъри Стоилов

Лидерът в турското първенство Галатасарай, който гледа към 26-ата си титла в страната, отново е насочил поглед към едно от откритията на Станимир Стоилов в Гьозтепе – Арда Окан Куртулан, съобщава sporx.com. 23-годишният футболист, който е юноша на големия местен съперник Фенербахче, в Гьозтепе допълнително разви таланта си и вече играе с успех на четири позиции. Той се представя еднакво успешно като люв бек, ляво крило, десен бек и дясно крило.
Куртулан може да играе на четири позиции
Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar hem yerli kalitesini artırmak hem de kadroda derin bir alternatif oluşturmak adına Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı.— BAY GS 1905 (@operasyon321) May 8, 2026
DÖRT BÖLGEDE GÖREV ALIYOR
Станимир Стоилов не се притеснява да го пуска и като титуляр, и като резерва, а до момента младият футболист е записал 30 мача, в които допринесе с 4 гола и 3 асистенции. Галатасарай имаше интерес към Арда Окан Куртулан и през зимата, но тогава двата клуба не стигнаха до споразумение за трансфер. Именно потенциала и мултифункционалността са причините, поради които грандът от Истанбул и техният треньор Окан Бурук искат да го вземат.
Гьозтепе е на 5-о място в турската Суперлига и се надява да запази тази позиция, а също така Трабзонспор да спечели Купата на Турция, за да се класира за Лигата на конференциите. Галатасарай води с 4 точки пред Фенербахче и се нуждае от една победа, за да триумфира със златните медали.
