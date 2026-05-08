В Гьозтепе потриват ръце: Галатасарай се огледа в откритие на Мъри Стоилов

Лидерът в турското първенство Галатасарай, който гледа към 26-ата си титла в страната, отново е насочил поглед към едно от откритията на Станимир Стоилов в Гьозтепе – Арда Окан Куртулан, съобщава sporx.com. 23-годишният футболист, който е юноша на големия местен съперник Фенербахче, в Гьозтепе допълнително разви таланта си и вече играе с успех на четири позиции. Той се представя еднакво успешно като люв бек, ляво крило, десен бек и дясно крило.

Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar hem yerli kalitesini artırmak hem de kadroda derin bir alternatif oluşturmak adına Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı.



DÖRT BÖLGEDE GÖREV ALIYOR



Станимир Стоилов не се притеснява да го пуска и като титуляр, и като резерва, а до момента младият футболист е записал 30 мача, в които допринесе с 4 гола и 3 асистенции. Галатасарай имаше интерес към Арда Окан Куртулан и през зимата, но тогава двата клуба не стигнаха до споразумение за трансфер. Именно потенциала и мултифункционалността са причините, поради които грандът от Истанбул и техният треньор Окан Бурук искат да го вземат.

Гьозтепе е на 5-о място в турската Суперлига и се надява да запази тази позиция, а също така Трабзонспор да спечели Купата на Турция, за да се класира за Лигата на конференциите. Галатасарай води с 4 точки пред Фенербахче и се нуждае от една победа, за да триумфира със златните медали.

