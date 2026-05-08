Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал

Бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков отправи тежки критики към кабинета "Радев", като заяви, че е "искрено изненадан" от избора на част от министрите и постави под съмнение посоката, в която новото управление ще води съдебната реформа. В позиция, публикувана във Facebook, Рашков заявява, че не може да повярва на политическата трансформация на Румен Радев.

"Не мога да повярвам, че това е същият човек, който излезе на площада с вдигнат юмрук и каза: "Мутри вън!", написа той.

"Не съм чувал за този човек"

Най-острите му критики бяха насочени към новия министър на правосъдието Николай Найденов. Без да споменава името му в началото на публикацията, Рашков заяви, че за близо 40 години работа в системата никога не е чувал за подобен човек.

"След това стана ясно, че този човек е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски. И всеки нормален човек си задава въпроса: този човек на Борисов и Пеевски ли ще служи в Министерството на правосъдието? Моето мнение е категорично – да", написа бившият вътрешен министър.

По думите му новият правосъден министър е бил издигнат като главен секретар на Висшия съдебен съвет от Боян Магдалинчев, след което е преминал през КПКОНПИ по времето на Сотир Цацаров.

Рашков подчерта, че според него става дума за човек без реален юридически стаж в прокуратурата, следствието или съда, което поставяло под въпрос способността му да участва ефективно в работата на съдебната система.

"Такъв човек не може да участва качествено и ефективно в работата на Висшия съдебен съвет", заяви той.

Бившият вътрешен министър атакува и включването в кабинета на представители на "една малка, креслива политическа група", която по думите му е изчезнала от парламента, но се е отличавала с "обиди, клевети и агресивно поведение".

"Днес виждаме нейни представители в управлението", отбеляза Рашков.